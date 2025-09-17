Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) esittää, että pohjoismaat boikotoisivat yhdessä Euroviisuja.

– Minun mielestäni pohjoismaiden pitäisi tehdä yhteinen ratkaisu tästä. Mikäli Israel on mukana niin pohjoismaat jättäytyvät pois tai siten lähetetään viesti Euroopan yleisradioyhtiölle, että Israel pitää sulkea pois kilpailusta, sanoo Jouni Ovaska MTV Uutisille.

Viimeksi tiistaina Espanja ilmoitti, ettei osallistu Euroviisuihin, jos Israel jatkaa osallistumistaan musiikkifestivaaleille Gazan verilöylyn jatkuessa, kertoo Espanjan kansallinen yleisradio- ja televisioyhtiö RTVE.

RTVE:n hallitus sopi asiasta tiistaina puheenjohtajansa José Pablo Lópezin ehdotuksesta. Näin ollen Espanja liittyy Irlannin, Slovenian, Islannin ja Alankomaiden joukkoon boikotoidessaan Euroviisuja Israelin osallistuessa niihin.

Espanja on ensimmäinen euroviisujen "viidestä suuresta" rahoittajamaasta, joka teki päätöksen boikotoida Israelia. RTVE:n mukaan Espanjan päätös lisää entisestään painetta myös muiden "suurten maiden" suuntaan.

Pohjoismailla sama arvopohja

Ovaskan mukaan pohjoismaille olisi luonnollista toimia yhdessä koska pohjoismaissa jaetaan sama arvopohja.

–Tätä samaa keskustelua on käyty jokaisessa maassa, niin kannattaisi tehdä nyt yhteinen linjaus. Tarvittaessahan pohjoismaat voivat järjestää vaikka oman kilpailun keskenään ja kutsua sinne muita mukaan. Tärkeää olisi nyt, että tämä viesti lähtisi yhtenäisenä täältä.

Vaikka päätös Israelin mahdollisesta poissulkemisesta laulukilpailuista on Euroopan yleisradiounionin, EBU:n, ei poliitikkojen päätettävissä, Ovaska muistuttaa, että poliitikot voivat myös vaikuttaa päätöksiin mielipidevaikuttajina.

– Se mitä tällä hetkellä Israelissa ja Gazassa tapahtuu, on sellainen asia mitä poliitikot seuraavat hyvin tarkasti. Moni haluaa välittää viestin myös yleisradioyhtiöille.

– Meidän pitää pystyä ottamaan myös kantaa tähän asiaan ja antaa viestiä hallintoneuvostoille, myös Ylen hallintoneuvostolle, että he käsittelevät tätä yhdessä ja käyvät läpi mikä se tilanne on pohjoismaisella tasolla.

– Todella toivon, että se poliittinen paine pohjoismaissa herättäisi keskustelua, koska esimerkiksi jo Islanti on antanut indikoida, että se jättäytyisi pois, muistuttaa Ovaska.

Ovaska aikoo tehdä aloitteen pohjoismaiden yhteisestä kannasta Euroviisuihin osallistumiselle seuraavassa pohjoismaiden neuvostossa.

–Vien tätä asiaa eteenpäin kirjallisesti ja kerään siihen tukea myös muilta ryhmiltä, toteaa Ovaska.

Pohjoismaiden neuvoston seuraava istunto järjestetään Tukholmassa 27.–30. lokakuuta.