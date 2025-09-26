Ylen johtaja ei halua spekuloida sitä, voisiko Suomi jättää osallistumatta viisuihin kokonaan. Euroviisuihin osallistumisesta on päätettävä joulukuun puoliväliin mennessä.

Yle päättää kantansa Israelin viisuosallistumiseen ennen marraskuussa järjestettävää Euroopan yleisradiounionin EBU:n kokousta. Asiasta kertoo STT:lle Ylen kulttuuri ja asia -yksikön johtaja ja päätoimittaja Johanna Törn-Mangs.

EBU:n jäsenet äänestävät marraskuun alussa siitä, saako Israel osallistua ensi kevään Euroviisuihin. EBU:n hallituksen puheenjohtajan Delphine Ernotte-Cuncin jäsenille lähettämästä sähköpostista uutisoitiin torstaina.

Törn-Mangs vahvistaa, että Suomen Yleisradio on saanut kutsun kokoukseen. Kokouksen tarkemmasta päivämäärästä tai yksityiskohdista hänellä ei ole tietoa.

– Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mistä siinä täsmälleen äänestetään. Tärkeää on huomata, että kyse on Israelin yleisradioyhtiön osallistumisesta. Ei ole tarkempaa tietoa siitä, miten ne kysymykset äänestyksessä asetellaan.

Törn-Mangsin mukaan Ylen kannasta tekee päätöksen Ylen johtoryhmä. Päätöksenteon tarkemmasta aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Törn-Mangs sanoo, että asiaan vaikuttaa Ylen rooli riippumattomana mediayhtiönä.

– Olemme tietysti seuranneet keskustelua aiheen ympärillä, mutta Ylessä teemme päätökset aina itse omista lähtökohdistamme.

Hän lisää, että Ylen tehtävä on tukea suomalaista kulttuuria ja musiikintekijöitä, tarjota suomalaisille mediasisältöjä sekä tehdä riippumatonta journalismia.

– Emme tietenkään hyväksy sodasta aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä missään tilanteessa.

Useat maat eivät osallistu, jos Israel mukana

Useat maat ovat ilmoittaneet, että ne eivät aio osallistua toukokuussa Itävallan pääkaupungissa Wienissä järjestettäviin Euroviisuihin, jos Israel on mukana kilpailussa. Tällöin ainakin Espanja, Irlanti, Hollanti ja Slovenia aikovat jättäytyä kisoista pois. Lisäksi Islanti harkitsee vastaavaa päätöstä.

YK:n riippumaton tutkintakomissio julkaisi viime viikolla raportin, jossa Israelin todetaan syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa. Voisiko Israelin osallistuminen Euroviisuihin olla siis niin sanottua hiljaista hyväksyntää sen toimille?

– Emme ole käyneet päätökseen tähtäävää keskustelua johtoryhmässä. Palaan tässä Ylen tehtävään: Ylen tehtävä on tukea suomalaista kulttuuria ja musiikintekijöitä ja tarjota suomalaisille mediasisältöjä. Tehtävään kuuluu myös se, että teemme riippumatonta journalismia esimerkiksi Gazan tilanteesta, Törn-Mangs vastaa.

Törn-Mangsin mukaan Yle tekee asiassa omat päätöksensä riippumatta siitä, mitä keskustelua asiasta käydään. Hänen mukaansa ihmisiltä on tullut runsaasti yhteydenottoja.

– Olemme lukeneet palautteita, ja se on antanut kattavan kuvan siitä, minkälaista keskustelua on ja minkälainen huoli suomalaisilla on tästä tilanteesta. Totta kai ymmärrämme tämän huolen. Toivomme sydämemme pohjasta, että alueella hätää kärsivät saavat apua ja sotatoimet päättyvät.

Törn-Mangs ei halua spekuloida sitä, voisiko Suomi jättää osallistumatta viisuihin kokonaan. Euroviisuihin osallistumisesta on päätettävä joulukuun puoliväliin mennessä.

Suomen euroviisukarsinta eli Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) järjestetään helmikuussa joka tapauksessa, vaikka Euroviisut peruttaisiin. Törn-Mangs muistuttaa, että UMK on itsenäinen kilpailu.