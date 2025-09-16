Yle käy keskusteluja tilanteesta Euroopan yleisradiounioin (EBU) kanssa.

Yle ei ole vielä tehnyt päätöstä Euroviisuihin osallistumisesta, kertoo Ylen kulttuuri- ja asiaosaston johtaja Johanna Törn-Mangs.

Viimeksi tänään Espanja ilmoitti jäävänsä pois ensi vuonna Itävallan Wienissä järjestettävistä viisuista, jos Israel osallistuu kilpailuun.

Espanja kuuluu Euroviisujen niin sanotun viiden suuren maan joukkoon, eli viisuja rahoittaviin maihin. Espanja on kyseisistä maista ensimmäinen, joka ilmoittaa jättäytyvänsä pois viisuista Israelin osallistuessa kilpailuun.

Aiemmin Irlanti, Slovenia, Islanti ja Alankomaat ovat ilmoittaneet boikotista, jos Israel on mukana kilpailussa.

Maiden vetäytyminen kilpailusta ei vaikuta Ylen päätökseen. Törn-Mangsin mukaan Yle ei myöskään ota kantaa muiden maiden osallistumiseen.

– Teemme Ylessä aina omat päätöksemme omista lähtökohdistamme, kirjoittaa Törn-Mangs sähköpostissa.

Lopullinen päätös joulukuun puolessavälissä

Törn-Mangsin mukaan lopullinen päätös viisuihin osallistumisesta pitää tehdä joulukuun puoleen väliin mennessä.

– Perinteisesti Suomi on osallistunut, mutta tänä vuonna osallistumisesta pitää ilmoittaa EBUlle syksyn aikana. Teemme päätöksen ennen sitä.

Törn-Mangs kertoo Ylen käyneen tilanteesta keskusteluja Euroopan yleisradiounioni EBU:n kanssa, mutta ei ota kantaa keskustelujen sisältöön.

Hän ei myöskään ota kantaa siihen, katsooko Yle Israelin osallistumisen Euroviisuihin olevan hyväksyttävää.

– Tehtävämme ei ole ottaa kantaa poliittisissa kysymyksissä. Se ei tietenkään tarkoita, että hyväksyisimme sodasta aiheutuvaa kärsimystä missään olosuhteissa. Tilanne Gazassa on järkyttävä ja toivomme todella, että sotatoimet ja inhimillinen kärsimys alueella päättyisivät.

Törn-Mangs ei lisäksi suostu spekuloimaan tilanteita, joissa Suomi jättäytyisi pois Euroviisuista.