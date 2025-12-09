Maavoimien komentajan Pasi Välimäen mukaan Suomi ei ole vielä droonitoiminnan aallonharjalla, mutta pyrkii sinne.



Ukrainan sodassa merkityksensä osoittaneet droonit ovat tulossa vauhdilla osaksi suomalaisten varusmiesten arkista koulutusta.

Kokeilujaksojen jälkeen kouluttaminen valikoiman kevyessä päässä olevilla aseistetuilla mikrolennokeilla käynnistyy Maavoimien kaikissa joukko-osastoissa ensi vuonna.



Kevyistä lennokkijärjestelmistä on tarkoitus tulla osa joukkueen ja komppanian tulitukea ja tiedustelua. Koulutukseen tuodaan myös mukaan uusia kykyjä havaita ja torjua drooniuhkaa.



Uutta kalustoa ja koulutusta esiteltiin medialle tiistaina Niinisalossa, jossa sää oli lähes täydellinen esimerkki suomalaisten olosuhteiden asettamista haasteista lentotoiminnalle: heikosti valoa, pilviä matalalla, paljon kosteutta ilmassa. Valikoimasta jäi puuttumaan vain jäätäminen.

Henkilökunnan koulutuksessa pienehkö nelikopteri lähestyi vauhdilla metsän laidasta ja törmäsi viholliskohdetta esittäneeseen rakennelmaan. Perässä seurasi välittömästi toinen drooni, joka surrasi yläpuolella todentaen osuman ja pudotti vielä varmistukseksi kranaattia esittäneen möhkäleen perään.