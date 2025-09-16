Putin teki yllätysvierailun Zapad-harjoituksiin.

Noin 100 000 sotilasta on ottanut osaa Valko-Venäjän ja Venäjän yhteiseen Zapad-sotaharjoitukseen (suom. Länsi), sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka teki tiistaina yllätysvierailun harjoitusalueelle.

Valko-Venäjä oli aiemmin sanonut, että sen osuuteen harjoituksissa osallistui 7 000 sotilasta.

Putin sovitteli harjoituksissa pimeänäkölaseja.AFP / Lehtikuva

Zapad-harjoituksia tehtiin tänään viimeistä päivää. Harjoitukset tehtiin Valko-Venäjällä, kertoi venäläismedia.

Venäjän valtiollisen median mukaan harjoituksessa on mukana joukkoja myös Aasiasta ja Afrikasta, esimerkiksi Intiasta, Iranista ja Malista.

Harjoituksia on käyty osin lähellä Nato-maiden Liettuan ja Puolan rajoja. Sotaharjoitus on herättänyt huolta erityisesti sen jälkeen, kun venäläisdroonit loukkasivat viime viikolla Puolan ilmatilaa.

Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan harjoitus on suunniteltu simuloimaan Valko-Venäjän ja Venäjälle kuuluvan Kaliningradin välisen Suwalkin käytävän valtaamista Puolan ja Liettuan rajaseudulla.

Neljän vuoden välein järjestettävä Zapad-harjoitus sisältää tänä vuonna myös ydinasekelpoisilla ohjuksilla harjoittelua. Vuonna 2021 Zapad-harjoitukseen osallistui noin 200 000 sotilasta vain kuukausia ennen laajan hyökkäyksen aloittamista Ukrainassa.