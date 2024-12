HIFK:ssa on todella hämmentävä piirre – siihen ei löydy vastauksia edes Ville Peltoselta

Minkä ihmeen takia HIFK kärsii vuodesta toiseen pahoista poissaoloaalloista? Tähän edes joukkueen päävalmentaja Ville Peltonen ei pysty antamaan suoraa vastausta.

On tapaninpäivä. Kello lähestyy viittä, kun Helsingin jäähallissa on käynnistymässä SM-liigaottelu IFK:n ja HPK:n välillä.

Kotijoukkue IFK lähtee kamppailuun pahojen poissaolojen saattelemana. Joukkueen kapteeni Ilari Melart ja tshekkiläishyökkääjä Petr Kodytek ovat pelikiellossa, puolustaja Aron Kiviharju ja apuvalmentaja Kimmo Kuhta ovat Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen matkassa Kanadassa. Sen lisäksi useita pelaajia on sivussa erinäköisten syiden takia.

Juuso Ikonen, Juhani Jasu, Jori Lehterä, Panu Mieho, Jesse Seppälä, Otto Somppi, Petteri Lindbohm, Einari Luhanka, Petteri Nurmi, Niklas Nykyri ja Niko Hovinen kasvattavat HIFK:n poissaolijoiden listaa.

Jos miettii punapetojen parasta mahdollista kokoonpanoa, yli puolet siitä oli sivussa tapaninpäivän HPK-ottelusta. Eikä kyseessä ole mikään uusi ilmiö.

Puhutaan jatkumosta.

HIFK kärsii vuodesta toiseen rajuista poissaolotulvista. Se ei pelaa käytännössä koskaan parhaalla miehistöllä.

Mikä selittää tämän? Minkä takia HIFK:lla on jatkuvasti kaikennäköisiä loukkaantumis- ja sairasteluhuolia?

– On tuota tutkittu tuolla joukkueen sisällä, HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen myöntää MTV Urheilulle.

– Olemme tällä kaudella pystyneet karsimaan pehmytkudosvaivoja. Meille on tullut paljon iskuvammoja, joista osan takana on ollut ihan pelkkää huonoa tuuria, Peltonen jatkaa.

Todellisuudessa edes HIFK:n päävalmentaja Peltonen ei pysty täysin selittämään ilmiötä, missä on hyvin erikoisia piirteitä.

Seuran nykyisistä poissaolijoista Juuso Ikonen ja Petteri Nurmi liittyivät vastaikää HIFK:n vahvuuteen. Ja he ovat heti sivussa.

Kaikennäköisistä haasteista huolimatta HIFK on pystynyt takomaan varsin hyvää tulosta Liigassa. Se on tapaninpäivän kierroksen jälkeen sarjassa toisena, tasapisteissä sarjakärki SaiPan kanssa.

HIFK:n urheilujohdolta on odotettu reagointeja erinäköisten loukkaantumisten yhteydessä. Muutamia liikkeitä on tullut, mutta lisää odotetaan – yhä.

Sen sijaan, että HIFK olisi riehunut täysin päättömästi markkinoilla, se on luottanut nuoriin poikiin. HIFK:n viime peleissä joukkueen rosterissa on nähty useita seuran A-junioreita eli nykykielellä U20-pelaajia.

– Tavoittelemme sisäistä kasvua. Sellaista, mihin muut eivät pysty, HIFK:n päävalmentaja Peltonen paaluttaa päättäväisesti.

– Pyrimme siihen, että tuo olisi se meidän juttumme. Nämä ovat vaikeita aikoja ja kasvua tapahtuu vaikeuksien kautta. Nyt monilla on mahdollisuuksia nousta esiin ja ottaa roolia. Haluamme olla sellaisessa asemassa, että puhallamme yhteen hiileen ja että meillä on taisteleva ilme koko ajan, Peltonen jatkaa.

Ennen joulua HIFK valahti kuntopuntarissa koko Liigan pohjille. Se ei pystynyt nojaamaan tuttuihin tahoihin eli tulikuumaan ykkösketjuun, josta Jori Lehterä, Kristian Vesalainen ja Iiro Pakarinen ovat olleet vuorotellen sivussa.

– Meillä on ollut vaikeuksia ja välillä tuska on näkynyt suorituksissa. Mukana on ollut ihan inhimillisiä piirteitä, mitkä eivät ole olleet tuloksen teon kannalta hirveän järkeviä juttuja. Noissa meidän pitää kasvaa, sietää ja olla parempia. Nuo ovat kuitenkin kokemuksia, mitä voimme hyödyntää jatkossa, Peltonen sanoo.

HIFK:n pelit jatkuvat lauantaina, kun se vierailee Mikkelissä Jukureiden luona.