HIFK ja loukkaantumiset. Kombinaatio, mikä vain voimistuu entisestään.
IFK:n viikonloppu sujui tuloksellisesti heikosti, kun se hävisi sekä Jyväskylässä (JYP parempi 6–0) että myös Kuopiossa (KalPa parempi 3–0).
– Toi on taso tällä hetkellä. Pelaajat yrittivät pysyä meidän pelisuunnitelmassamme kiinni, mutta nuhaiseksi jäi, HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen totesi lauantaina Kuopiossa.
HIFK koki kaiken kukkuraksi viikonloppuna uusia loukkaantumistakaiskuja, kun hyökkääjätähti Jori Lehterä joutui jättämään perjantain JYP-ottelun kesken ja avainpuolustaja Tony Sund koki kovia Kuopiossa.
Jo ennen tätä HIFK:n kokoonpanosta puuttuivat muun muassa Iiro Pakarinen, Ilari Melart, Petteri Lindbohm, Otto Somppi ja Sebastian Repo.
Jokiselta kysyttiin KalPa-ottelun jälkeen, että onko IFK:n loukkaantumistilanteessa "valoa tunnelin päässä", eli saako se ensi viikonlopun Ilves-otteluihin lisähelpotusta.
– En usko. Siellä on keskisuuren liigajoukkueen budjetin verran porukkaa sairastuvalla, Jokinen töksäytti.
Jutun yläreunan videolla KalPan ja HIFK:n ottelun lehdistötilaisuus.
IFK on sarjassa viimeisenä. Se on ottanut kymmenestä ottelusta yhdeksän pistettä.