Antti Pennanen kohautti erikoisella Toronto-heitollaan – yksi Ilvekseen liittyvä ilmiö hämmentää yhä: ”Sitä on vaikea selittää”

Ilves pelaa vielä runkosarjan lopulla neljä ottelua. Se johtaa tällä hetkellä kolmella pisteellä sarjaa. Toisena on Tappara, jolla pelejä on jäljellä vielä seitsemän.

Ilves on yksi kevään isoimmista mestarisuosikeista. Sen hyökkäyksestä löytyy yllin kyllin laatua Eemeli Suomen, Joona Ikosen, Oula Palveen, Jani Nymanin, Simon Stranskyn, Petr Kodytekin ja Ville Meskasen johdolla. Samalla laatutermillä voi kuvailla myös tupsukorvien puolustusta, jota tähdittävät Sami Niku, Adam Clendening, Niklas Friman, Dominik Masin ja Jarkko Parikka.

Silti Ilveksen yllä on isoja kysymysmerkkejä. Yksi näistä liittyy sen maalivahtiosastoon, joka ei herätä täyttä luottamusta.

Toinen kysymys liittyy paineisiin, joista Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen on puhunut kauden mittaan.

– Alamme joskus pelkäämään jonkin menettämistä ennen kuin olemme edes menettäneet mitään. Mieli ikään kuin menee jo tulevaan ja alamme sitten miettimään tuollaisia, Pennanen kuvailee.

Pennanen latasi aiheesta hyvin erikoisen kommentin tammikuussa, Pelicans-kotiottelun jälkeen.

– Sille on syynsä, miksi esimerkiksi Toronto ei voita Stanley Cupia kauhean usein, Pennanen tokaisi.

”Kun puhuu totta”

Pennanen puhui siitä, miten nykyisen Ilves-joukkueen ylle on kasaantunut merkittäviä odotuksia pitkän menestymättömyyden jäljiltä. Ilveksen edellinen Suomen mestaruus on niinkin kaukaa kuin vuodelta 1985. Sen tuorein finaalipaikka on keväältä 1998.

– Pelaajat saattavat kantaa jotain semmoista, mitä tämän joukkueen ei pitäisi kantaa. Paine ei tule sarjataulukosta, vaan jostain muualta, Pennanen arvioi tammikuussa.

Heitto vaikutti erikoiselta siksi, koska Pennanen ikään kuin rinnasti Ilveksen NHL-seura Toronto Maple Leafsiin.

– Mitä tuon jälkeen kävi? Rupesimme voittamaan, Pennanen sanoo nyt MTV Urheilulle.

– Kun puhuu totta, se vapauttaa.

– Tuo ei ollut millään tapaa kritiikkiä. Mun pointti oli se, että tässä meidän jutussamme on vähän samaa ilmiötä kuin Torontossa. Maple Leafs on maailmanluokan seura ja emme ole missään nimessä yhtä hyvä joukkue. He eivät ole voittaneet pitkään aikaan, niin sielläkin saattaa painaa se vuosikymmenten historia takana. Tuo oli meidän ryhmällemme tietyllä tavalla viesti siitä, että pelaamme nyt tätä kautta ja olemme vain siitä vastuussa, Pennanen taustoittaa heittoaan.

Ilves on ollut koko kauden ajan Liigan kärkisijoilla. Jo tämän myötä se lähtee yhtenä isona suosikkina kevään karkeloihin.

– On aina kova juttu, jos pystyy tuossa asemassa voittamaan mestaruuden. Paineet liittyvät tuohon, niin kuin muutenkin huippu-urheiluun. Ne ovat osa tuota elämää. Meidän pitää kasvaa tuolla saralla ja meidän pitää pystyä auttamaan ja tukemaan pelaajia tuossa kehityksessä. Tärkeää on se, että olemme itse tietoisia siitä, missä menemme ja missä haluamme parantaa. Tuo on yksi niistä asioista, Pennanen miettii.

Ilves oli jo viime kevääseen lähdettäessä suosikkien joukossa, kun yleinen odotusarvo oli se, että Tampereen joukkueet kohtaisivat finaaleissa.

Toisin kävi, kun Pelicans järjesti yllätyksen. Lahtelaiset jatkoon ja Ilves toista kertaa putkeen pronssipeliin.

Ilves hakkasi tuolloin päätään Pelicansin muuriin. Se puski ja turhaantui. Lopputuloksena oli valtava pettymys.

– Tuo on jo käsitelty ja meidän ryhmämme on mennyt aika paljon uusiksi. Kyllähän tuota ajatellen 7–1-voitto Lahdessa teki hyvää, Pennanen huikkaa.

Silmiinpistävä ero

Ilvekseen on liittynyt koko kauden ajan hyvin hämmentävä piirre. Se on esiintynyt vakuuttavasti vieraskaukaloissa, mutta kotona on ollut hiljaisempaa.

– Ero on ollut ihan silmiinpistävä, varsinkin tulospuolella, tupsukorvien luotsi Pennanen myöntää.

Ilves on SM-liigan ylivoimaisesti paras vierasjoukkue. Se on ottanut 28 ottelusta 66 pistettä, kun taas toiseksi paras vierasnippu Tappara on kerännyt 27 vierailusta 54 pistettä.

Entäpä kotona? Ilves on ollut vasta 11. paras joukkue. 28 ottelusta haaviin on tarttunut vain 10 suoraa voittoa ja 43 pistettä.

– Sitä on vaikea selittää, että mistä tuo johtuu, Pennanen aloittaa.

– Homma ei jää siitä kiinni, etteikö joukkue haluaisi. Mutta haluammeko oikeita asioita, pelaammeko riittävän yksinkertaisesti ja olemmeko nöyrempiä vieraissa? Ehkä tuossa voi olla jotain. Ihmismieli on sellainen, että sitä haluaa pelata kotona vähän eri tavalla, Pennanen jatkaa.

Erityisesti Tampereella, Nokia Arenalla Ilveksen suurin kynnyskysymys on liittynyt pelien sisäiseen ailahteluun. Välillä Ilves on kuin nopeakinttuinen peto, joka syö kaiken liikkuvan edestään. Välillä Ilves vetäytyy kuoreensa, kun samaan aikaan metsän muu eläinkunta aloittaa omat tanssinsa.

Pennanen on silti levollinen kevättä kohti mentäessä.

– Tietyt asiat tuovat rauhaa ja sitten on toki niitä asioita, joita pitää viedä eteenpäin ja joita pitää parantaa. Sen verran pitkään on tullut tässä oltua mukana, että kun pudotuspelit alkavat, niin se on sitten ihan eri maailma. Yritämme vahvistaa mentaalista puolta, että pystyisimme suorittamaan vahvasti paineen alla. Sen lisäksi yritämme saada tuota kotipelaamista paremmaksi, Pennanen viitoittaa.

Vaikka maallikkona voisi ajatella, ettei heikosti kotonaan pelaavan Ilveksen kannata edes voittaa runkosarjaa (kotietu koko kevään ajan) – Pennanen ajattelee toisin.