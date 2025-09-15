Pippa Laukka sai viime vuonna diagnoosin vakavasta maksan tulehduksesta. Ulkopuoliset ovat kommentoineet Laukan äkillistä laihtumista välillä ilkeinkin sanankääntein tietämättä, mitä sen taustalla on.

Sunnuntaina 14. syyskuutaTanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilaat avasivat sydämensä ja kertovat oman tärkeän tarinansa Oma tarina -jakson merkeissä.

Pippa Laukka kertoi ensimmäistä kertaa julkisuudesta vakavasta sairastumisestaan. Hän kertoi saaneensa viime vuonna diagnoosin vakavasta maksan tulehduksesta.

Siinä missä maksa-arvon tulisi olla alle 35, oli se hänellä yli 1 000. Hänen mukaansa lääkäritkin olivat ihmeissään, mistä tämä johtui. Laukka kertoo, ettei syytä löytynyt.

Sairauteen liittyi Laukan mukaan monenlaisia oireita.

– Yksi ehkä näkyvin oli se, että laihduin tosi paljon. Olen saanut siitä ihmisiltä tosi paljon kommentteja, ja se on tuntunut aika pahalta, hän kertoi jaksossa.

Laukka kertoi sairaudestaan ja sen vaikutuksista lisää MTV Uutisten haastattelussa TTK-lähetyksen jälkeen.

– Tuntuu tosi pahalta saada kommentteja omasta ulkonäöstään, kun itse tietää, että siellä taustalla on tosi kipeitä asioita, vakava sairaus. Sitä haluan viestittää, että se ulkonäön kommentointi on aina oma riskinsä.

Laukka halusi avata sairauttaan julkisuudessa tästäkin syystä.

– Tuntui hyvältä kertoa näistä omista tunteista ja ajatuksista, joita olen käynyt läpi, Laukka sanoi.

Hän kertoi, että ei ole koskaan ollut niin yksin kuin silloin, kun hän sairastui.

– Ympärilläni ihmiset ja elämä jatkoivat matkaansa, ja minä olin kuplan sisällä, josta minulla ei ollut mitään ulospääsyä. Elämä pysäytti, Laukka sanoo.

Vaikka sairaus on tällä hetkellä kurissa, seurataan sitä jatkuvasti.

– Tämä on ollut pitkä prosessa eikä vieläkään voi täysin henkäistä. Asioita seurataan, mutta nyt tilanne näyttää hyvältä. Onneksi sairaus satiin kuriin ajoissa.

Lue lisää: Pippa Laukka sairastui vakavasti vuosi sitten

TTK-esityksensä jälkeen hän herkistyi silmin nähden kameroiden edessä. Hän kertoi olevansa kiitollinen ja iloinen siitä, että hän on nyt tässä.

– Elämälle kiitos. Liikunta on ollut minulle todella iso osa elämääni. Kun viime vuonna sairastuin, jouduin olemaan todella vähällä liikunnalla. Ja nyt saan taas nauttia omasta kehostani tanssin kautta. Se liikutus tuli siitä ja tietenkin myös Markon tekemästä koreografiasta.

Laukka ja hänen tähtiopettajansa Marko Keränen esittivät lähetyksessä hitaan valssin.

Katso Pipan ja Markon tanssi videolta!

5:12