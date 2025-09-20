Pippa Laukka, 55, kertoi hiljattain podcastissa, että häneltä löydettiin 15 vuotta sitten syövän esiaste. Hän kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että löydös oli hänelle järkytys ja shokki.

Tänä syksynä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa kilpaileva julkkislääkäri Pippa Laukka kertoi hiljattain hänen ja mentalisti Noora Karman luotsaamassa Kuumilla aalloilla -podcastissa, että häneltä löydettiin kohdunkaulansyövän seulonnoissa esisyöpä eli syövän esiaste, kun hän oli 40-vuotias.

Löydöksen jälkeen Laukalta poistettiin kohtu ja vuosia myöhemmin myös munasarjat. Vaihdevuodet alkoivat jo kohdunpoiston jälkeen.

Ennen podcast-jaksoa Laukka ei ollut puhunut häneltä löytyneestä syövän esiasteesta julkisesti. Hän kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että asia on ollut hänelle hyvin vaikea ja henkilökohtainen.

– Se on tuntunut kokemuksena vahvasti siltä, että menettää jonkinlaisen naiseutensa. Olen kokenut sen henkisesti raskaana prosessina, hän sanoi.

– On vaikeaa puhua avoimesti sellaisesta asiasta, joka on vielä itselleni keskeneräinen. Yksi syy on varmasti ollut se, että jouduin pitkään prosessoimaan miltä se tuntuu, etten voi enää saada lapsia, hän jatkoi valottaen syitä sille, miksi hänen oli aiemmin vaikeaa puhua asiasta.

Laukka huomautti, ettei häneltä löydetty syövän esiaste ollut lievä, sillä hänen kohtunsa päätettiin poistaa.

– Jokainen voi ymmärtää, että ihan pienestä asiasta ei ollut lääketieteellisesti kyse. Olihan se järkytys ja shokki, varsinkin kun se tuli tosi yllättäen siitä huolimatta, että olin elänyt terveellisesti, ollut pitkään parisuhteessa ja käynyt säännöllisesti kaikissa seulonnoissa.

Laukan esisyöpälöydös tehtiin pari vuotta sen jälkeen, kun hänen äitinsä oli menehtynyt. Laukan mukaan hänen äitinsä oli saanut virheellisen diagnoosin juuri syövän esiasteesta.

– Kyseessä oli tosin rintasyöpä, mutta hän oli juuri kuollut saatuaan tällaisen diagnoosin, joka osoittautui kuitenkin virheelliseksi.

Laukalla heräsi huoli siitä, että hänenkin tilanteessaan olisi kyse jostain vielä vakavammasta.

– Mitä jo minullakin on? Puhutaan esiasteesta, mutta solut käyttäytyvät joskus aika arvaamattomasti.

Asian käsitteleminen otti aikaa, mutta Laukka kokee, että oli nyt valmis tulemaan sen kanssa julki. Hän pitää hyvänä juttuna sitä, jos voi avoimuudellaan auttaa jotakuta toista samankaltaisessa tilanteessa olevaa.

