Pippa Laukka toivoo kansantanssiharrastuksen edesauttavan heittäytymistä TTK-parketilla.
Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokausi lähti liikkeelle sunnuntaina 31. elokuuta esitetyllä jaksolla, jossa tutustuttiin tarkemmin tähtioppilaisiin ja kurkistettiin heidän ensimmäisiin tanssiharjoituksiinsa.
Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu lääkäri Pippa Laukka tanssii TTK:ssa tähtiopettajanaan Marko Keränen.
Laukka miettii jaksossa voivansa kiittää kansantanssiharrastustaan siitä, että uskalsi lähteä mukaan TTK:hon. Hän kertoo olevansa myös mielissään saatuaan opettajaksi Keräsen, jolla on pitkä kokemus ohjelmasta – sekä erilaisista oppilaista.
– Siinä yksi Pippa Laukka toivottavasti menee, missä kaikki muutkin ihmiset, joilla on kaksi vasenta jalkaa, lääkäri miettii.
Lue myös: Tässä ovat Tanssii Tähtien Kanssa -kisaajat – mukana miespari, Marko "Mörkö" Anttila sekä Tinze
Jaksossa Laukka paljastaa kansantanssin lisäksi myös twerkanneensa, joten tanssitaustaa onkin yllättävän paljon.