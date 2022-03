Pippa Laukalta yllättävä avautuminen sairaalamaailmasta: "En käsitä sitä..."

Olet mitä syöt -ohjelman lääkäri Pippa Laukka avautuu somessa samaistuttavasta aiheesta. Laukka julkaisi pitkän tekstin koskien työkavereiden tervehtimistä, josta on itse pannut merkille epäkohtia.

– Nyt on pakko avautua aiheesta, jota olen miettinyt koko urani ajan. Työkavereiden tervehtiminen, tai paremmin sanottuna tervehtimättä jättäminen, on asia missä hierarkia ikävästi hiertää. Sairaalamaailma on tunnetusti hierarkkinen systeemi joka mielestäni eriarvoistaa ihmisiä. Se ei ole hyvä asia.