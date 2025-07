Pippa Laukka avautuu erikoisesta ongelmastaan: "En saa varmaan hirveästi sympatiaa"

Tv-lääkärinä tunnettu Pippa Laukka kertoo ominaisuudestaan, joka herättää hänessä tunteita.

Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu Pippa Laukka pääsee vastaamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelmassa. Moni nettiselaaja etsii tietoa Laukan hiuksista.



– Tiedän, että tästä on paljon keskusteluja. En saa tästä varmaan hirveästi sympatiaa osaksi, mutta minun täytyy sanoa, että ongelmani on aina ollut liian paksut hiukset.

– Mulla on aina ollut vahva oma tukka. Olin vauvanakin se, jolla oli pieni pää ja iso potta.



Laukka muistelee ohjelmassa, että hiukset saivat baarireissuillakin osakseen ihmettelyä.

– Naiset repivät hiuksista ja kokeilivat, että ovatko ne omat. He ihmettelivät, miten voi olla niin vahvat hiukset.



Kysymys nostaa lääkärin tunteet pintaan, sillä Laukka koki myös kiusaamista hiustensa vuoksi.

– Lapsena ajattelin, että mussa on jotain väärää. Sanottiin, että sulla on hevosenjouhet.

– Olin joskus itkenyt lapsena, kun olin niin karvainen.

Mitä Pippa Laukka tienaa? Entä minkä sairauden hän on selättänyt? Katso koko jakso nyt MTV Katsomosta.

