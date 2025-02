Kommentti: Hei moukat, valot päälle! Kiusaaminen ei ole ok somessakaan

Kiusaajakansanosan typeryys loistaa Anssi Kelan ja Erika Vikmanin somekohuissa. Se typeryys ei lopu eikä lakkaa hämmästyttämästä todennäköisesti koskaan, toteaa MTV Uutisten Visa Högmander kommenttikirjoituksessaan.

Somefeediini ilmestyi hiljattain laulaja Anssi Kelan postaus. Kela iloitsi tulevan albuminsa ja samalla monivuotisen urakan valmistumisesta.

Postauksen kuvana on tuiki tavallinen selfie. Siinä on Anssi Kelan pää hiuksineen, kasvoineen, kauloineen. Katso vaikka alla tai täällä.

Erehdyin vilkaisemaan postauksen kommentteja. VIRHE.

”Maailman komein mies. Perusta yhtye yhdessä Mertarannan ja Läntisen kaa.”

”No hyvä et porukka innostuu pitkätukkapellestä.”

”Parturissa saisi käydä… Jos ei vaikuta luomistyöhön.”

”Leikkaa vaik tukka ekaks, tee jotai kuunneltavaa musaa niinku muutkin aloittelijat, pellehermanneja kellarit täys.”

Kyllä, siellä oli iloisia, tsemppaavia ja innostuneita kommentteja. Mutta kyllä: myös laulajan ulkonäköön tarttuvia kommentteja.

Ja ei. Emme elä enää 1800-lukua. Emmekä 1900-lukua.

Hämmennyin. Kävin vilkaisemassa Kelan muutaman edellisen kuvapostauksen kommentteja. VIRHE, osa 2.

”Mee hippi parturiin.”

”Ärsyttää kaveri, joka näyttää hampilta... käyttäny samaa nahkatakkia 30 vuotta… musiikissa ei vikaa mutta artistissa!”

”Nyt on aika siistiytyä, käydä parturissa ja ottaa muutenkin rennosti ja hakeutua Voicen Ääni ratkaisee -vaiheeseen.”

”Kelakin vois joskus vähän siistiytyä.”

Myönnettäköön, että on 2020-lukulaisen armeliasta yhden kommentoijan sanoin sallia Anssi Kelan käydä parturissa – jos se ei vaikuta luomistyöhön. Hurraa!

Anssi Kela ei ole yksin. Toinen sosiaalisen median syvät rivit poteroistaan kommenttisormet hiottuina esiin saanut suosittu artisti meni ja voitti laulukilpailun.

Kun selvisi, että Erika Vikman voitti Uuden Musiikin Kilpailun ja edustaa Suomea toukokuussa Sveitsin Baselissa järjestettävissä Euroviisuissa, eri somekanavat täyttyivät riemuitsevista ja kannustavista kommenteista. Hienoa!

Vikmanin Ich komme -voittajakappale on naisen seksuaalisuutta, nautintoa ja valtaa luotaava, diskopopia ja rave-estetiikkaa yhdistelevä laulu.

2:18 Erika Vikman kertoi UMK-voiton jälkeen tehdyssä haastattelussa, ettei finaaliesitys sujunut suunnitelmien mukaan.

Somekanavat täyttyivät myös muunlaisista kommenteista.

”Mielestäni samaa sarjaa kuin Kikka, ei vähääkään tietoa todellisesta hyvästä mausta tai tyylistä.”

”Taas saa hävetä että on suomalainen.”

”No, sit vaan viisukuntoon ja kuntosalille, että jaksaa pomppia ja sitä botoxia ei enää yhtään naamariin.”

Tässä kohtaa on pakko mainita, että toivon kovasti, että olisin keksinyt nämä esimerkkikommentit päästäni. Vitsillä.

Lue lisäksi: Suomi siirtyi Euroviisujen häpeälampaasta ihailun ja suurten odotusten maaksi

Mutta ei. Ne on poimittu eri somekanavien kommenteista. Ne kommentit on kirjoittanut ja julkaissut usein oikea ihminen omalla oikealla kuvallaan.

Samoin nämä seuraavat kaksi lempeän, suvaitsevaisen ja sosiaalisen arvomaailman mallikommenttia.

”Pornohuoralla Suomi voittoon.”

”Lähetettiin maailmalle makkaraa liian pienessä suolessa.”

Te, jotka kirjoitatte tällaisia kommentteja someen, minulla on teille yksi pieni kysymys: MIKÄ TEITÄ VAIVAA?

Sosiaalinen media on tuonut maailmaan paljon hyvää. Se mahdollistaa yhteydenpidon ihmisten välillä, vaikka välimatka olisi miten pitkä.

Se mahdollistaa asioiden jakamisen ystävien ja tuttavien kanssa. Se toimii tehokkaana tiedotuskanavana ja aktiivisena keskustelufoorumina.

Mutta se on tuonut myös pahaa.

Some on rikkonut jotain tietyssä osassa ihmisiä. Ne ihmiset kuvittelevat, että sosiaalisen median profiilin takaa voi huudella toiselle ihmiselle, siis elävälle ihmiselle, ihan mitä huvittaa.

Osa näistä ihmisistä on kommenttihybriksessään niin syvällä, ettei osaa ajatella kunnianloukkauksen rajankin olevan usein hyvin lähellä.

On tietenkin mahdollista, että toisen ihmisen haukkuminen tuo jollekin apua oman pahan olon purkamisessa.

Se ei silti ole ok. Se on sivistymätöntä. Se on moukkamaista.

Nämä ilman mitään suodatinta kommenttejaan naputtelevat henkilöt tuntuvat kuvittelevan, että etenkin tunnetulle julkisuuden henkilölle saa ja ehkä jopa pitää voida laukoa ihan mitä vaan.

Mitä ilkeämpää, sen parempi. Mitä henkilöönkäyvempää, sen parempi.

Saahan niin osoitettua, että minä, estoton somekommentoija profiilini ja ehkä oikean kuvani ja nimeni takana, en pidä sinua, tunnettu julkisuuden ihminen, muun muassa yhtään minään.

Miksi, oi miksi? Toisia ihmisiä somessa solvaavat ja tölvivät ihmiset tuntuvat usein puolustautuvan ja perustelevan kommenttejaan sillä, että "puhun tässä vaan rehellisesti", "sana on vapaa" ja niin edelleen.

Niin, sananvapaus. Hieno ja ylväs asia aina vaan.

Tämä nähtiin konkreettisesti ennen joulua, kun 20-vuotias suomalainen nuori nainen Daniela Owusu valittiin Lucia-neidoksi.

Suomen ensimmäiseksi tummaihoiseksi Lucia-neidoksi valittu Owusu joutui sosiaalisessa mediassa rasistisen kommentti- ja viestivyöryn kohteeksi.

Owusu äiti on suomalainen ja isä kotoisin Ghanasta. Rasistisia viestejä tuli vuodesta 1949 lähtien Lucia-neidon valinneen Folkhälsanin mukaan niin paljon, että Luciaa oli suojeltava julkisuudelta.

Ilta-Sanomat otti suoraan yhteyttä omalla nimellään ja naamallaan yksiselitteisen rasistisesti vastavalittua Lucia-neitoa Daniela Owusua ja tämän ihonväriä somessa puineisiin ihmisiin. Kyllä, sananvapaus mainittu.

Niin. Sananvapaus tuntuu nykypäivänä olevan usein peruste sille, että kommentoidaan ihmisen ulkonäköä – oli sitten kyse kasvoista, ruumiinrakenteesta, ihonväristä.

Mutta näiden asioiden räävitön kommentointi somessa, se on kiusaamista. Se on sitä samaa ala- ja yläkoulujen välituntikiusaamista, jota tapahtuu vielä tänä päivänäkin aivan liian paljon, vaikka sitä ei pitäisi tapahtua yhtään.

Ihmiset ovat erilaisia henkisesti, fyysisesti, ulkonäöllisesti. Modernissa yhteiskunnassa tämän pitäisi olla täydellisen selvä asia, eikä mitään, mitä mediassa joudutaan päivittelemään kommenttikirjoituksin.

Anssi Kela ja Erika Vikman ovat julkisuuden henkilöitä. Artisteja, esiintyjiä, jotka nousevat itse lavalle ja kävelevät televisiokameroiden eteen satojen, tuhansien, jopa satojentuhansien silmäparien eteen. UMK-finaalilla oli miljoonayleisö.

Daniela Owusukin on Lucia-neitona sen pienen hetken julkisuuden henkilö, kyllä.

Julkisuuden henkilöiden pitää olla kovaluonteisia ja sietää niin positiivista kuin negatiivistakin kommentointia. Se on totta.

Ulkonäössä menee kuitenkin raja. Ulkonäöstä solvaaminen ja silkka idioottimainen kiusaaminen ei ole okei.

Ja niin vaan parin sekunnin harkinnalla naputelluissa somekommenteissa laulajaa solvataan rumaksi, kutsutaan pornohuoraksi ja kuvaillaan liian pienessä suolessa maailmalle lähetetyksi makkaraksi.

Tällaisessa Suomessa me elämme vuonna 2025.

Haloo. Herätkää.