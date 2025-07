Pippa Laukka paljastaa, miksi lopetti alkoholin käytön kokonaan: "Olen ollut kova dokaamaan"

Tv-lääkärinä tunnettu Pippa Laukka ei käytä alkoholia.

Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu Pippa Laukka pääsee vastaamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelmassa.

Verkossa on etsitty tietoa lääkärin alkoholin käytöstä.

– Olen ihan absolutisti, mutta olen ollut kova dokaamaan opiskeluaikana. Kaikki, jotka ovat olleet minun kanssani opiskelemassa, tietävät, että olen ollut aika kova bilettämään ja nauttimaan opiskelijaelämästä, Laukka naurahtaa.

Alkoholi ei kuitenkaan enää sovi julkkislääkärin elämään. Ikääntymisen myötä jo muutamasta alkoholiannoksesta palautuminen alkoi tuottaa vaikeuksia.

– Saatoin ottaa yhden lasin viiniä ja sen jälkeen oli pari päivää darrainen olo.

Laukka lopetti alkoholin käytön kokonaan vuosi sitten. Käyttöä hän vähensi jo vuosia aiemmin.

– Se lähti siitä, kun tyttäret olivat teini-iässä. Oli inhottava ajatus, että jos olen ottanut pari lasia viiniä, että en voisi lähteä hakemaan heitä kotibileistä tai kaupungilta. Siitä se lähti.

