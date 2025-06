Pippa Laukka sai tv-ohjelman kuvaukset purkkiin: "Tätä pitää hiukan sulatella"

Pippa Laukka on saanut Olet mitä syöt -ohjelman kuvaukset purkkiin.

Pippa Laukka, 55, kertoo, että MTV:n Olet mitä syöt -ohjelman kuvaukset ovat nyt päättyneet. Ohjelma näytetään myöhemmin syksyllä MTV:n kanavissa.

Ohjelman seitsemäs kausi sukeltaa jälleen hyvinvoinnin ytimeen.

Laukka julkaisi kuvan kuvauksista ja hehkuttaa ohjelman kuvaustiimiä.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Purku huudettu. Kun on painanut pitkää päivää monta kuukautta, päällimmäisenä on helpotus ja haikeus. Tätä pitää hiukan sulatella, ja tällä hetkellä on jo nyt ikävä kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa olen tämän Olet mitä syöt -kauden saanut tehdä töitä.

Pippa Laukka ottaa ohjat käsiinsä ja johdattaa 10 julkisuudesta tunnettua henkilöä kohti kokonaisvaltaisesti terveempää elämää, selvittäen heidän arkensa haasteet ja voimavarat.

Laukka on julkaisemassaan kuvassa ohjelman ohjaajan Henrika Ignatiuksen kanssa.

– Kuvassa yksi heistä, niin tärkeäksi tullut henkilö eli ohjaaja Henrika Ignatius. Henni on taitava ja tarkkanäköinen ammattilainen, joka kääntää jokaisen pikku kiven että saadaan timanttista sisältöä, Laukka kirjoittaa.