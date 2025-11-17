Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta 32-vuotiaalle miehelle autolla tehdystä taposta. Syyttäjän mukaan mies ajoi BMW-merkkisellä autolla tahallaan toisen miehen yli kesäkuun alussa Mikkelissä.

Etelä-Savon käräjäoikeus alkoi käsitellä tänään tapausta, jossa miehen syytetään ajaneen tahallaan toisen miehen yli Mikkelissä.

Tilanne syntyi pieleen menneiden huumausainekauppojen seurauksena.

Syyttäjän mukaan eräs kolmas mies oli sopinut BMW:n kuljettajan kanssa huumekaupat paikallisen kaupan pihalle. Kaupoista oli sovittu pikaviestisovellus Telegramissa.

Miehen oli tarkoitus hankkia BMW-kuljettajalta Subutexia. BMW-kuljettajan mukaan hänen oli tarkoitus vaihtaa Subutexia Ksalol-pillereihin. Molemmat lukeutuvat niin kutsuittuihin huumelääkkeisiin.

Jostakin syystä kaupat menivät pieleen ja BMW-kuljettaja lähti kovaa vauhtia ajamaan pois paikalta.

Haastehakemuksen mukaan pillerikaupoille jalan saapunut mies jäi roikkumaan auton kuljettajan puoleiseen ikkunaan samalla, kun kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ajaakseen pois paikalta.

Samaan aikaan jalkakäytävältä ajoradalle astui noin 35-vuotias mies. Auto törmäsi suoraan päin uhria.

Uhri menehtyi päävammoihin

Uhriksi joutunut mies lensi törmäyksen seurauksena konepellin ja tuulilasin kautta maahan. Hän sai kolarissa vakavia päävammoja ja menehtyi niihin sairaalassa.

Yliajon jälkeen kuljettaja pakeni paikalta.

Syyttäjä vaatii 32-vuotiaalle miehelle rangaistusta yliajoon liittyen myös törkeästä liikenteen vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja huumausainerikoksesta.

Syytetty kiistää kaikki rikokset. Hän katsoo, ettei ole ajanut tahallisesti uhrin päälle.

Syytetyn mukaan törmäys syntyi uhrin oman toiminnan seurauksena, kun tämä ”pomppasi” jalkakäytävältä ajoradalle ja jäi siihen seisomaan.

Syytetyn mukaan hänen havainnointikykyään tilanteessa haittasi se, että tilanne oli hänen näkökulmastaan hengenvaarallinen.