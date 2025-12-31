Ihmiset näkivät miehen tekevä seksuaalisia tekoja ja eleitä nallelle ja nukelle.

Mies tuomittiin laittomasta irstailusta Karkkilassa vuosina 2022–2023. Teoista kaksi koski itsensäpaljastamista, kolmas väärällä saunavuorolla käymistä.

Toisessa itsensäpaljastamista koskevassa tapauksessa todistaja kertoi huomanneensa läheisestä asunnosta väläyteltävän valoja. Toisen kerroksen asunnon ikkunassa oli ilkosillaan mies, joka teki todistajan mukaan balettihyppyjä ja pysähtyi sitten hieromaan sukupuolielintään. Ikkunasta oli suora näkyvyys sisäpihalle. Miehen toiminnalle oli suora näköyhteys myös läheisestä leikkipuistosta.

Teko muuttua entistä epämiellyttävämmäksi, kun mies alkoi painaa itseään lapsinukkea vasten.

Tapahtumia seurannut nainen alkoi videoida miestä. Poliisille toimitetulla videolla näkyi oikeuden mukaan parvekkeella alaston itseään kosketteleva mies. Lisäksi video näytti, kuinka mies masturboi asuntonsa ikkunan edessä ja hieroi sukupuolielintään lelunukkeen. Mies pyrki videon perusteella myös herättämään huomiota ääntelemällä.

Todistaja kertoi, että oli nähnyt miehen samoissa puuhissa usein, yleensä hieromassa itseään. Nukella touhuamista hän kuitenkin todisti ensimmäistä kertaa. Miehen takia todistaja oli saattanut lapsiaan kouluun ja hakenut heitä sieltä.

Lue myös: Itsensäpaljastaja yllätti naisreserviläiset Ilmasotakoululla

"Näyteikkunamies" irstaili nallen kanssa

Toisen tapauksen näki toinen henkilö. Tässäkin tapauksessa mies oli sammutellut ja sytytellyt valoja asunnossa ja tämän jälkeen masturboinut ja esittänyt "panevansa" nallea alastomana. Todistaja puhui "näyteikkunamiehestä".