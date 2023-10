Syyttäjä: Mies kiilasi ex-puolisonsa auton ulos tieltä satasen vauhdissa – puukotti sitten autossa olleita

Useita lähestymiskiellon rikkomisia

– Teko on tehty vakaasti harkiten. (Syytetty) on uhannut (naisen) henkeä toistuvasti vuoden 2023 aikana ja suunnitellut tämän tappamista puukottamalla (naista) keuhkoihin -- (syytetty) on seurannut (naista) pääkaupunkiseudulta Keski-Suomeen toteuttaakseen teon ja varustautunut tekovälinein, syyttäjä sanoi haastehakemuksessa.