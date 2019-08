Pikavipit joutuvat pian entistä ahtaammalle, kun laki tiukentuu – maksuhäiriömerkintöjen ennustetaan kasvavan

Kulutusluottojen lainsäädännön lähestyvä muutos on saattanut näkyä tavalliselle kuluttajalle lisääntyneen lainamainonnan muodossa. Pikavippifirmat ovat mainostaneet viimeistä päivää, koska ennen syyskuun ensimmäistä päivää myönnettyihin lainoihin sovelletaan sen hetkistä lainsäädäntöä, eli korkotaso pysyy samana, vaikka lainsäädäntö muuttuisikin.

Sen jälkeen kulutusluoton korkokatto on 20 prosenttia. Jos luotonantaja rikkoo tätä rajaa, se menettää oikeutensa kerätä korkoa lainkaan. Lainsäädännön myötä lainoja ei luultavasti enää tarjota yhtä löyhin ehdoin, ja osa toimijoista saattaa lopettaa toiminnan, kun katteet laskevat.

Maksuhäiriömerkinnät lisääntyvät

– Voi tietenkin kysyä, jos he ovat ihmisiä, jotka ovat oikeasti maksukyvyttömiä tai maksukyky on alhainen, niin onko se ihan oikein, ettei kykenekään ottamaan luottoa, Pantzar pohtii.

– He eivät enää saakaan luottoa, ja siinä kohdassa varmaan tulee eteen se, että joku lasku erääntyy, tulee ensimmäinen maksuhäiriömerkintä, toinen ja kolmas, Pantzar sanoo.

Pikavippejä nykyään vaikea määritellä

– Lainanmyöntö on sellaista liiketoimintaa, joka on melkein aina löytänyt jonkinlaiset muotonsa. Lainaa on myönnetty erinäisillä ehdoilla jo ties mistä ajoista alkaen, Pantzar sanoo.