Suomessa tehtiin ensimmäinen kädensiirtoleikkaus reilu vuosi sitten. Siirteen saanut Arja Ahtaanluoma vierailee tänään Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Vuonna 2017 Arja Ahtaanluoma oli miehensä Mika Ahtaanluoman kanssa siirtämässä vanhaa syreenipensasta. Pensaan oksa iski Ahtaanluomaa kylkeen aiheuttaen kylkiluun murtuman.

Pari päivää myöhemmän hän sai haavan sormeensa ja sitä kautta elimistöön pääsi bakteeri, joka aiheutti verenmyrkytyksen. Bakteerin pääsy verenkiertoon huomattiin liian myöhään, ja se aiheutti henkeä uhanneen verenmyrkytyksen.

Ahtaanluoma nukutettiin viideksi viikoksi. Tuona aikana kaikki hänen neljä raajansa amputointiin. Amputaatioiden jälkeen hän joutui opettelemaan arkisia asioita uudella tavalla proteesien varassa.

Reilu vuosi sitten Ahtaanluoma sai käsisiirteen 17 tuntia kestäneessä leikkauksessa. Nyt hän on ahkerasti kuntouttanut kättään.

Mitä Ahtaanluomalle kuuluu nyt, milloin käsi alkoi tuntua omalta ja kuinka paljon käsisiirteen saaminen on helpottanut arkea? Katso Ahtaanluoman haastattelu Viiden jälkeen -ohjelmassa maanantaina 17.11. klo 18.00 alkaen.

