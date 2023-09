Vakavat vammat, leukemia ja hoitovirhe – näin Hyvinkään ampumisessa haavoittunut Heidi Foxell kesti synkät vuodet

Viime syksyn jälkeen Foxell on päässyt kuntoutukseen, jossa sai avukseen kävelyrobotin. Kehitys on ollut huimaa.

– Ensimmäisellä videolla kävelin 119 metriä kuudessa minuutissa. Uudemmalla videolla kävelin 197 metriä. Fysioterapian ja kehonhuollon avulla on päästy tähän tulokseen, Foxell iloitsee.

Hoitovirhe vei kävelykyvyn

– Se asia on vaivannut minua vuosia. Kyllä se vieläkin ärsyttää, mutta siitä on pitänyt päästää irti. Siihen en voi enää vaikuttaa.

Tämä ajattelu auttoi pysymään pinnalla

Foxellilla on ollut elämässään paljon erittäin suuria vastoinkäymisiä. Ampumatapauksen takia hän oli sairaalassa kolme vuotta ja kävi läpi kymmeniä leikkauksia. Lisäksi hän sairastui leukemiaan.

Mikä on saanut Foxellin pysymään pinnalla kaikki nämä vuodet?

– Olen oppinut, että on asioista, jotka ovat ihmisen ulkokehällä. Ne ovat asioista, joihin et voi enää vaikuttaa. Minulla on siellä ampuminen, hoitovirhe ja leukemia.