Suomessa tehtiin ensimmäinen kädensiirto

Suomessa on tehty ensimmäistä kertaa kädensiirto, kertoo Hus.

Operaatio tehtiin Meilahden siltasairaalassa marraskuussa. Operaatio kesti noin 17 tuntia ja siihen on valmistauduttu usean vuoden ajan.

– Siirsimme yhden käden potilaalle, jolta oli amputoitu vuosia sitten sekä kädet että jalat, kertoo käsikirurgian ylilääkäri, professori Jorma Ryhänen Husin tiedotteessa.

Kolmen leikkauksen iso toimenpide

Siirto koostui kolmesta erillisestä leikkauksesta. Ensimmäisessä käsi irrotettiin elinluovuttajalta, toisessa valisteltiin vastaanottaja ja kolmannessa käsi kiinnitettiin.

Kiinnitysleikkauksessa kiinnitettiin ensimmäiseksi luut ja verisuonet. Sen jälkeen kiinnitettiin jänteet, hermot ja muut rakenteet, joita oli yhteensä kymmeniä.

Leikkaus pitää suunnitella jokaiselle potilaalle yksilöllisesti.

– Mitä pidempi on siirron saavan potilaan raajan tynkä, sitä pienempi osa yläraajaa täytyy siirtää ja sitä parempi on odotettavissa oleva toiminnallinen tulos. Ensimmäisen potilaamme siirto tehtiin kyynärvarren tasolle, Ryhänen kertoo.

Kehonosasiirteen luovuttajan täytyy olla monella tapaa yhteensopiva siirteen saavan potilaan kanssa. Kudosten yhteensopivuuden lisäksi huomioidaan myös esimerkiksi luovuttajan sukupuoli, ihon väri ja ikä.

Kädensiirto aiotaan vakiinnuttaa osaksi Husin palveluita

Potilas oli leikkauksen jälkeen noin viikon tehohoidossa ja useita viikkoja osastohoidossa. Edessä on vielä yli vuoden kuntoutus lukuisia seurantakäyntejä sairaalassa.

– Rannetason siirrossa sormien koukistus-ojennusliike saavutetaan yleensä hyvinkin luotettavasti. Odotettavissa on myös tuntoa sormenpäihin, Ryhänen kertoo.

– Puristusvoima, hienomotoriikka ja tunto jäävät kuitenkin heikommaksi kuin normaalissa yläraajassa. Vielä on liian aikaista arvioida näitä oman potilaamme kohdalla, mutta tässä vaiheessa kaikki näyttää hyvältä.

Kädensiirtotoiminta aiotaan vakiinnuttaa osaksi Husin palveluita.

Länsimaissa käsiä siirretty noin 120

Käsisiirteen etuja proteeseihin verrattuna on se, että proteeseista jäävät puuttumaan tuntoaisti, ja niihin liittyy kömpelyyttä ja toimintavarmuuden haasteita.

Ensimmäinen kädensiirto tehtiin Ranskassa vuonna 1998. Länsimaissa on tehty yhteensä vajaa 200 kehonosasiirrettä, joista noin 120 on ollut kädensiirtoja. Kädensiirto tehdään yleensä potilaalle, joka on menettänyt kummankin kätensä.

Maailmalla käden ja yläraajojen siirtoja on tehty ranteen, kyynärvarren ja olkavarren tasolle.