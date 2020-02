– Ei minulla ollut aikomustakaan kuolla tähän.

Hoitajat ja lääkärit kyselivät tyhmiä. Mikä on nimesi? Entä lastesi nimet? Lyytikäistä ahdisti ja ärsytti. Putki suussa puhuminen oli vaikeaa.

Flunssaoireista se alkoi



– Se on kova kipu, kun raajat menevät kuolioon, Lyytikäinen sanoo.

– Ennen nukutusta miehelleni sanottiin, että nyt on minuutti aikaa käydä juttelemassa. Heräämisestäni ei ollut takeita.

Mies kertoi hankkivansa kaksi lippua iskelmäfestareille. Kesällä he menisivät sinne yhdessä.

Kymmeniä päiviä teholla



Kilonpainoiset tekokädet



Kuvittele, että ranteen jatkeeksi laitettaisiin kipsattu rautaputki. Sen päässä olisi mekaaninen kämmen, jonka saat aukaistua niillä lihaksilla, mitä ranteen tyngässä vielä on.

Käsiproteesit ovat noin kilon painoiset suorat mötikät, joten kovin näppärästi niitä ei voi pujottaa vaikkapa jääkaapin kapeisiin väleihin. Tuntoaistin sijaan sormenpäissä on suriseva mekanismi.

Jalkaproteesien aikaansaamaa tunnetta Lyytikäinen vertaa puujaloilla kävelyyn. Jos proteesit ovat tyngissä liian pitkään, iho nirhautuu rikki ja menee vesikelloille. Proteesit eivät taivu nilkasta, joten ponnistaminen on vaikeaa.

Oma hevoskasvatti



– Minulla on paljon harhaluuloja siitä, mitä muka pystyisin tekemään. Mieli lentää, mutta sitten en kykenekään.

Päivisin aikataulu täyttyy kuntoutuksista ja lääkärikäynneistä. Lyytikäisellä on kolme henkilökohtaista avustajaa. Alkuiltapäivästä hän odottaa koulusta saapuvia lapsia kotiin, mutta ei pysty laittamaan heille ruokaa.

Rakasta hevosharrastustaan perheenäiti on vaalinut parhaansa mukaan. Suomenhevosruuna Pantsa on Lyytikäisen oma kasvatti. Tallilla käyminen on omanlaistaan terapiaa.