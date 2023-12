Salakavala haimatulehdus vei Aleksin teho-osastolle yli sadaksi päiväksi, sairaalassa tapahtui karmeita: "Minun ei pitäisi olla elossa"

Aleksilla oli ollut epämääräistä vatsakipua pitkin iltaa, mutta hän ajatteli sen johtuvan Crohnin taudista, joka hänellä oli diagnosoitu 14-vuotiaana. Crohnin tauti on tulehduksellinen autoimmuunisairaus, jonka taudinkuvaan vatsaoireet kuuluvat.

– Taudin myötä vatsakivut olivat lähes päivittäisiä. En osannut ajatella, että vatsakivut johtuisivat jostain muusta kuin siitä taudista. Ajattelin, että se on sitä vanhaa samaa.

Järkyttävä vatsakipu iski

Mikä aiheutti kivut?

Vatsa avataan rintalastasta alaspäin

– Kun vatsa avattiin, huomattiin, että sappirakko on räjähtämässä. Sappirakko poistettiin ja samalla havaittiin haiman menneen lähes kokonaan kuolioon.

"Olihan se shokki tajuta..."

Haiman kuollutta osaa poistettiin sitä mukaa kun kuolio eteni. Nyt sitä on Aleksin mukaan jäljellä noin puolikkaan peukalon kokoinen pieni murunen. Haima ei tuota enää insuliinia, joten Aleksilla puhkesi diabetes.

– Ensimmäiset muistikuvat ovat jossain vaiheessa marraskuuta. Olihan se shokki tajuta, että tässä on mennyt monta kuukautta, eikä itsellä ole ollut asiasta mitään tietoa.

Sydän pysähtyy

Tehohoidossa hänen sydämensä pysähtyi kertaalleen, ja hänellä oli myös verenmyrkytyksiä. Munuaisten vajaatoiminnan takia hän on joutunut olemaan kytkettynä myös dialyysilaitteeseen.

– Kaiken kokemani jälkeen on ihme, että olen elossa, Aleksi sanoo.

Tila kohenee hetkellisesti

"Osa paskoista tuli ulos kyljestä"

– Kirjaimellisesti sieltä alkoi tulla osa paskoista ulos. Jos ehti tulla kunnon vessahätä, niin paine purkautui kyljen kautta. Se oli hallitsematonta, joten jokainen voi kuvitella millaista se on.

Kuntoutusjakson jälkeen Aleksi asui isänsä luona vuoden verran. Hän ei ollut parantunut kunnolla, ja oli pitkän aikaa epätietoisuutta siitä, mitä hänelle voidaan tehdä, ja mikä on ylipäänsä järkevää.

– Vanhemmiltani on vaadittu älyttömän paljon, ne ovat olleet minun sairaanhoitajiani. En olisi ihan heti ajattelut, että isästä on siihen. Se oli pakon sanelema tilanne.

Huippukirurgi leikkaa

Leppäniemi on tullut tunnetuksi muun muassa Hyvinkäällä hirvikiväärin luodista haavoittuneen poliisi Heidi Foxellin hengen pelastaneena lääkärinä. Leppäniemi lupasi leikata Aleksin Meilahdessa.

Äidin luokse Rovaniemelle

Kahden prosentin todennäköisyys

Perheen tuki, oma asenne ja lääkäreiden uskomaton ammattitaito, Aleksi luettelee syitä, miksi hän on yhä tässä kertomassa tarinaansa.

– Yksi lääkäreistä sanoikin, että yhdessä vaiheessa todennäköisyyteni selviytyä oli kahden prosentin luokkaa. Se on aika mitätön todennäköisyys. En lähtisi lyömään vetoa sen puolesta.

Pysyvä käänne parempaan

"Elämästä saattaa tullakin jotain"

Taksin ajaminen pitää kiinni elämässä

– Miten etuoikeutettuja ihmiset ovat, kun voivat elää ilman terveyshuolia. Tuntuu absurdilta, että joku pelaa vaikkapa jääkiekkoa tosissaan. Voi päivästä päivään treenata tavoitteellisesti ja kroppa toimii, kun itsellä on niin isot haasteet. Oma elämä pyörii terveyden ympärillä ja miettii, miten selviän tuosta asiasta, kun olen tässä kunnossa.

Aleksi sanoo, että oikeassa kyljessä on edelleen fisteli, ja vatsaan on muodostunut suurehko tyrä. Se olisi mahdollista leikata, mutta Aleksin mukaan siinä on niin suuret riskit, ettei ole sitä toistaiseksi harkinnut vakavasti.