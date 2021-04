Pienen pyöräilijän kuolema herättää kysymyksiä liikenneturvallisuudesta – näin tuhoisat suojatieturmat voitaisiin välttää: "Ei ole helppoa ratkaisua"

Ongelma on havaittu – muutoksia tulossa

Valtosen mukaan raskaiden ajoneuvojen näkyvyyden heikkous on havaittu kääntymisessä.

Kuorma-autoihin on todennäköisesti tulossa myöhemmin muutoksia.

– Esimerkiksi Lontoo on julkaissut vaatimuksen, joka on tulossa voimaan vuonna 2024. Kaupungin alueelle ei pääsisi ollenkaan kuorma-autot, jos ei täytä näitä vaatimuksia. Sen lisäksi on kehitteillä erilaisia jalankulkijoista ja pyöräilijöistä varoittavia järjestelmiä, jotka perustuvat kameroihin, anturoihin ja sensoreihin.