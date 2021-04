MTV selvitti: Millainen vaara suojatielle astuminen todellisuudessa on? Asiantuntijat toivovat uusia liikenneratkaisuja tienkäyttäjien turvaksi

Kaksi kuolemaan johtanutta suojatieonnettomuutta on järkyttänyt suomalaisia kuluneen viikon aikana.

Liikenteessä kuolleiden jalankulkijoiden määrä on romahtanut

Liikenneturvan helmikuisten tilastojen mukaan jalankulkijoiden liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on kaiken kaikkiaan puolittunut kymmenen viime vuoden aikana. Kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 360 jalankulkijaa.

Kuolleiden pyöräilijöiden määrä on lisääntynyt kymmenen vuoden aikana yli 50 prosenttia, mutta loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut. Kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 25 pyöräilijää.