Liikenteessä alkuvuonna kuoli enemmän mutta loukkaantui selvästi vähemmän kuin vuosi sitten – Liikenneturvalla on kaksi selkeää keinoa turvallisuuden parantamiseen

Tänä vuonna on sattunut kaikkiaan 1 600 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta tammi-kesäkuun aikana, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedosta.

Onnettomuuksissa on kuollut 101 ja loukkaantunut lähes 2 000 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita lähes 300 vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Moottoriajoneuvot uhkaavat kevyttä liikennettä eniten

Moottoriajoneuvot ovat kevyen liikenteen suurin uhka, kun puhutaan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on parantunut erityisesti taajamanopeuksien alentamisella, kertoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen. Keino ei ole hänen mukaansa vielä loppuun käytetty.

– Nythän vasta suuremmissa kaupungeissa on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus otettu laajemmin käyttöön, mutta meillä on vielä paljon sellaisia taajamia, joissa olisi tarvetta alentaa nopeusrajoituksia. Toinen tekijä on se, että näissä nopeusrajoituksissa pysytään, kertoo Valtonen.