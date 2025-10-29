Jäinen tie teki temput Venäjällä.

Siperia tunnetaan hyytävyydestään ja ikiroudastaan. Silti sielläkin talvi voi päästä yllättämään autoilijan.

Näin kävi keskiviikkona Etelä-Siperian Irkutskissa lähellä Mongolian rajaa, jossa ei selvästi ollut valmistauduttu lokakuiseen talven tuloon – tai ainakaan peilijäässä olleeseen tiehen.

Tuloksena syntyi kahdeksan auton ketjukolari. Tilanteen näet yllä olevalta videolta.

Myös Suomessa rytisi lauantaina 18. lokakuuta jäisten teiden ja sumun vuoksi. Katso alla olevalta videolta hurjat kuvat Lahden moottoritien ketjukolarista.

0:27 Lahdessa ainakin 45 auton ketjukolari – liikenneonnettomuuksia ympäri Suomen.