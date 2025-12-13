MTV Uutisten tietojen mukaan pääkaupunkiseudulla talousrikostutkinnassa työskentelevä rikosylikonstaapeli menetti kryptovaluuttahuijauksen uhrina satoja tuhansia euroja.
Suomalaispoliisilta on huijattu väärennetyillä sijoitusalustoilla viime ja tämän vuoden aikana yhteensä noin 320 000 euroa.
Asiaa tutkitaan Helsingin poliisissa törkeänä petoksena.
– Voin vahvistaa, että tämänkaltainen tapaus meillä on, tutkinnanjohtaja Toni Uusikivi sanoo MTV Uutisille.
Tapaus osoittaa, että lähestulkoon kuka tahansa, jopa petosrikoksia itse tutkiva poliisi voi joutua häikäilemättömän huijauksen uhriksi.
– Poliisikin menee vipuun, Uusikivi toteaa.
Rahat kateissa
Satoja tuhansia euroja menettänyt rikosylikonstaapeli tuskin saa rahojaan takaisin.
– Kryptohuijauksissa on iso riski, että ne eivät koskaan selviä, Uusikivi sanoo.