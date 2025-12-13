Suomalaisia huijataan teleoperaattori Elisan mukaan yhä useammin tekstiviestein.

Teleoperaattori Elisan selvityksen mukaan huijauspuhelujen määrä on vähentynyt vuoden takaisesta. Samaan aikaan tekstiviestihuijausten määrä on kaksinkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna.

– On edelleen trendi se, että tekstiviestihuijaukset jatkavat kasvuaan, liiketoimintajohtaja Eetu Prieur kertoo MTV:lle.

Liiketoimintajohtaja kertoo lisäksi, että tekstiviestien ohella myös erilaiset pikaviestisovelluksissa lähetettävät huijausviestit ovat yleistymässä.

– Ihmiset käyttävät niitä enemmän ja enemmän. WhatsApp-huijauksia ja Tiktok-huijauksia on enemmän, Prieur kertoo.

Vuoden 2025 lokakuun loppuun mennessä rikoshyöty oli kokonaisuudessaan noin 74 miljoonaa euroa. Tietojenkalastelulla saavutettu rikoshyöty oli yksistään yli 31 miljoonaa euroa.

– Sijoituspetokset ovat iso ja todennäköisesti siirtyvät pian ykköspaikalle, keskusrikospoliisin rikoskomisario Jussi Larvanto kertoo.