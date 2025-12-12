Poliisilla oli tänään hieman ennen iltakuutta Turussa tehtävä, jossa poliisipartio oli pysäyttämässä etsintäkuulutetun henkilön ajamaa ajoneuvoa.
Tilanne sai alkunsa Turun Pitkämäessä. Pysähtymisen sijaan henkilöauto lähti pakenemaan poliisia kovalla nopeudella Suikkilan kautta Raumantielle. Tämän jälkeen auto jatkoi matkaansa Turun kehätielle kohti Helsinkiä.
– Ajoneuvo pakeni huomattavaa ylinopeutta aiheuttaen useita vaaratilanteita mm. ajamalla vastaantulijoiden kaistalla, poliisi kertoo.
Poliisi sai ajoneuvon lopulta pysäytettyä Raision Ikean pysäköintipaikalle, missä epäilty otettiin kiinni. Poliisi kertoo, että sivullisille ei aiheutunut tilanteesta vahinkoja.
Poliisin takaa-ajama auto ja poliisin kaksi ajoneuvoa vaurioituivat tilanteen yhteydessä.
Poliisi on aloittanut asiassa esitutkinnan. Rikosnimikkeinä tutkinnan alkuvaiheessa ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä rattijuopumus ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.