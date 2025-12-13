Leppävirralla Teollisuustiellä tapahtui perjantaina illalla kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.
Henkilöauton kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan ja auto kaatui katolleen ojaan. Auton matkustaja kuoli onnettomuudessa.
Poliisi kertoo tutkivansa asiaa rikosnimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vammantuottamus.
Autoa kuljetti nuori mies, jolla on voimassa oleva ajo-oikeus. Poliisi puhallutti kuljettajan ja testin tulos oli 0,0. Auton kyydissä oli kuljettajan lisäksi kolme matkustajaa.
Ensitietojen perusteella kuljettajan ja kahden matkustajan vammat eivät olleet vakavia. Ensihoitoyksiköt kuljettivat heidän kuitenkin sairaalaan tarkastettavaksi.
Esitutkinnassa selvitetään tarkemmin liikenneonnettomuuteen johtaneita seikkoja. Tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta osallistuu onnettomuuden syiden selvittämiseen. Tapahtumapaikalla nopeusrajoitus on 40 km/h.