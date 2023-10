Pian pääkaupunkiseudulla liikennöivä pikaratikka eroaa edeltäjistään merkittävästi – tämä autoilijan tulee tietää

Pikaratikka aloittaa pian liikennöintinsä. Vaikka raitiovaunu on Helsingissä tuttu ilmestys, voi uusi linja tuoda ratikoihin tottuneillekin yllätyksiä, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo tiedotteessa .

– Pikaratikka kulkee paikoitellen jopa 70 kilometrin tuntinopeudella – siis huomattavasti vanhempia ratikoita nopeammin. Tämä on otettava huomioon aina raitiovaunun lähestyessä, mutta erityisesti näin syksyllä, kun puista putoavat lehdet liukastavat kiskoja.

Raitiovaunulle annettava esteetön kulku

Pääsääntö raitiovaunun ja ajoneuvojen väistämisessä on se, että raitiovaunulle on annettava esteetön kulku. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä on siis väistettävä myös vasemmalta lähestyvää raitiovaunua.