Mihin katosi kärkikolmio? Helsingissä yleistyvä liikenneratkaisu voi aiheuttaa hämmennystä

Liikenneturva kertoo tiedotteessaan, että Helsingissä on jonkin verran yleistynyt ratkaisu, jossa jalkakäytävä tai jalkakäytävän ja pyörätien yhdistelmä jatkuu yhtenäisenä sivukadun yli sen sijaan, että jalankulkija ylittäisi kadun suojatietä pitkin. Sivukatua pitkin ajavan kuljettajan on siis ajettava jalkakäytävän ja pyörätien yli toiselle tielle liittyessään.

Kulkujärjestys tällaisessa tilanteessa on Liikenneturvan tietojen mukaan aiheuttanut hämmennystä. Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen muistuttaa, että kuljettajan on tässä tilanteessa väistettävä kaikkia tienkäyttäjiä; niin jalankulkijoita kuin pyöräilijöitä kuin ajoradan muutakin liikennettä.

– Ratkaisu on voinut tulla vastaan, jos on ajanut viime aikoina sivutieltä Hämeentielle, Helsinginkadulle, Aleksis Kiven kadulle tai Telakkakadulle. Aiemmin paikassa on voinut olla kärkikolmiolla varustettu risteys tai muu ratkaisu. Ajaminen vanhaa tuttua reittiä on edelleen sallittu ja väistäminen tilanteessa tapahtuu kuin paikassa olisi kärkikolmio, Pohjonen kertoo.