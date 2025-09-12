Suomen NBA-tähti Lauri Markkanen sai ruotsalaisasiantuntijalta risuja hänen esityksestään Saksaa vastaan EM-kisojen välierässä.

Suomen menestystarina koripallon EM-kisoissa huipentuu finaalin sijaan pronssipeliin sunnuntaina. Saksa kukisti Susijengin perjantain välieräottelussa 98–86.

Saksa meni puoliajalla 14 pisteen johdossa, kun tilanne oli hallitsevan maailmanmestarin hyväksi 61–47.

– Jos antaa vastustajalle yli 60 pistettä ensimmäisellä puoliajalla, ei voi voittaa EM-ottelua tällä tasolla, sanoi Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n koripalloasiantuntija Nick Rajacic ottelun aikana.

– Maailmanmestareille häviämisessä ei ole mitään hävettävää. He eivät pelaa huonoa ottelua, mutta eivät myöskään hyvää. He ovat hieman liian keskinkertaisia.

"Saksa on hänen kryptoniittinsa"

Suomi kavensi eron kolmannella neljänneksellä vain kuuteen, mutta viimeisellä jaksolla Saksa meni taas menojaan ja saatteli ottelun päätökseen ilman suurempia ongelmia.

Lauri Markkaselta odotettiin EM-välierässä suuria asioita, mutta hänen esityksensä jäi vaisuksi. Markkanen keräsi 16 pistettä pelitilanneheittotarkkuudella 6/17.

– Saksa on hänen kryptoniittinsa. Meidän on oltava rehellisiä, tämä ei ollut hyvä ottelu häneltä, sanoi Rajacic.

– Hän on megatähti, mutta hän ei ole onnistunut löytämään ratkaisua Saksaa vastaan.

Suomi kohtaa sunnuntain pronssiottelussa Turkin ja Kreikan välisen välieräottelun häviäjän.