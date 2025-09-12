Saksan takamies Dennis Schröder kirjautti uuden koripallon EM-kisojen välieräennätyksen perjantain ottelussa Susijengiä vastaan.
Schröder toimi Saksan kapellimestarina, kun hallitsevat maailmanmestarit vyöryivät Suomen ylitse ensimmäiseen EM-finaalinsa 20 vuoteen.
NBA-seura Sacramento Kingsin tähtipelaaja oli 98–86-voiton tehokkain 26 pisteen saaliilla. Sen lisäksi hän kirjasi nimiinsä peräti 12 syöttöä.
Schröder teki näin ollen uuden EM-välierän syöttöennätyksen, kun hänen saldonsa päihitti Sergio Rodriguezin ja Mantas Kalnietisin aiemmat ennätyslukemat (9 syöttöä) Saksan voitossa.
EM-kisojen finaali pelataan sunnuntaina. Saksan vastustaja on Turkin ja Kreikan välisen välieräottelun voittaja.