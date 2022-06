Sihvonen: "Muuan seikka" tuo Leijonille merkittävän kilpailuedun, josta muuta voivat vain haaveilla – "Älykkäiden urheiluihmisten eteen näyttö"

On muuan seikka, jossa suomalainen jääkiekkoilu on aivan valtavasti edellä muita joukkuepallopelejä Suomessa. Se on se, että sitä lätkää – kyllä, meidän peliä – jota Leijonat pelaavat, pelataan myös SM-liigassa.

En ole salibandyn, koripalloilun, jalkapalloilun, lentopalloilun, futsalin ja käsipalloilun asiantuntija, joten olen joutunut konsultoimaan kyseisten lajien osaajia. Jokaisen piiristä sanotaan, etteivät lajien pääsarjajoukkueet pelaa välttämättä olenkaan samantyylistä peliä, mitä kunkin lajin maajoukkue pelaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tuossa se mainitsemani ”muuan seikka” on kaikessa yksinkertaisuudessaan, seikka, joka on jääkiekkoilumme menestyksen tärkeimpiä tekijöitä.

Vaan koska olen joukkuepallopelirealisti, pidän lähes mahdottomuutena sitä, että muut joukkuepallopelimme pystyisivät matkimaan tässä asiassa lätkää. Ei ole realistista ajatella, että Veikkausliigassa kaikki pelaisivat kuten HJK, tai että HJK ei pelaisi niin kuin HJK lystää pelata, että se pelaisi jotain toista pelitapaa, joka olisi jonkinlainen välimalli, jota kaikki seurat voisivat pelata.

Ja tokko missään muussa lajissa kuin jääkiekkoilussa on löydettävissä kaikista muista maista paitsi poikkeava myös parempi pelitapa, jota jokaisessa seurassa alettaisiin toteuttaa.

Lisäksi muilta joukkuepallopeleiltä puuttuu Suomessa sellainen median paine, jossa pelin vallan vahtikoirat katsovat ja ovat heti perillä ja kärkkymässä, jos jonkun seuran joukkueen päävalmentaja esikuntineen viljelee kerettiläisyyttä eli vääräoppista pelitapaa. Jääkiekkoilussahan moisesta uppiniskaisuudesta päävalmentaja saa medialta kuukausia, jopa kokonaisia kausia ja jopa sesonkien yli kestävän seurannan ja nuhteet.

Annan esimerkin. Kun päättyneellä SM-liigasesongilla Ilves ja Jukurit kokeilivat liian huikentelevaista ja väljää Meidän pelin versiota, Olli Jokinen ja Jouko Myrrä saivat sen siinä määrin tuta, että ensi syksystä kumpikin joukkue tullee pelaamaan sävyisämmin ja oikeaoppisemmin meidän peliä. No, se jää nähtäväksi, mutta ikään kuin keskustelut ja asetelmat tuon tiimoilta ovat asetetut.

Eikä sittenkään median luoma paine lopulta ole kummoinenkaan tekijä sen rinnalla, että meidän pelin Siperia itsessään opettaa ja vaatii. SM-liigassa on mahdoton pärjätä muulla kuin vastaamalla meidän peliin meidän pelillä.

Voisiko futsalissa, koriksessa, lentiksessä, koriksessa, futiksessa ja säbässa edes olla jotain sellaista yhtä ja oikeaa pelitapaa, joka painaa kaikki muut pelitavat parrelleen? Tuskin.

On aivan oma erityinen historiallinen kulkunsa, mikä selittää, että meidän peli otti niin kuin otti haltuunsa koko suomalaisen lätkän junnuista senioreihin. En kertaa sitä tähän. Kerron vain, että niin se on. No, se verran raotan, että lätkässämme on taitavasti rakennettu ja kehitetty aina vanhan ja hyväksi todetun päälle ja oheen uutta ainakin 40 vuoden ajan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pidän mahdottomana, että lätkän historia, kaava ja reitti voitaisiin toistaa muiden lajien piirissä. Ja moinen hyvän rakentaminen hyvän päälle olisi pitänyt jo aloittaa ajat sitten.

Ja silti sanon, että yritettävä olisi! Suomi on pienehkö urheilumaa. Se tarkoittaa keskittämisen tarvetta, jopa vaadetta. Enkä nyt tarkoita, että voimavaroja ja resursseja olisi edes keskitettävä johonkin yhteen lajiin. Ei missään tapauksessa. Vaan kunkin lajin sisällä olisi toimintaa keskitettävä ja koordinoitava, kaikki liikenevä osaaminen ja voima olisi kohdennettava.

Meidän peli on paraatiesimerkki lajisisältöjen keskittämisestä ja kohdentamisesta. Tosin siinä ei ennen muuta ole keskitetty ja kohdennettu vaikkapa taloudellisia resursseja. Teen selväksi perättäisin sanoin, että siinä keskitetty ja kohdennettu lajiajattelua, lajiosaamista, jopa älyä!

Meidän peli on älykkäiden urheiluihmisten eteen näyttö. Turhia kehuskelematta sanon totuuden: jääkiekkoväki on ollut viisaampaa ja älykkäämpää kuin muu urheiluväki Suomessa joukkuepallopelien piirissä.

Ja saman tein hieman lievemmin: Helppoa meidän suomalaisten lätkäjätkien on ollut olla viisaita oman lajimme vaiheilla, kun muualla maailmassa ollaan oltu lajin parissa huomattavasti vähemmän viisaita ja älykkäitä. Vapaa kuleksimasta napattu kansainvälinen menestys lätkässä on jeesannut SM-liigaa, SM-liiga on jeesannut junnulätkää – ja junnulätkä ja SM-liiga ovat auttaneet takaisin maajoukkuetason jääkiekkoa. Syntynyt hyvän kierre ruokkii lisää uutta hyvän kierrettä.

Meidän pelin valtti on siinä, että sitä osaavat aivan kaikki suomalaiset pelaajat ikään ja sarjatasoon katsomatta. Ollaan vieläpä pisteessä, jossa sitä ymmärtävät jossain määrin jopa lajin ystävät ja kannattajat. Kyse on laji-identiteetistä. Kyse on jopa eräänlaisesta identifikaatiosta, jossa pelaajat ja valmentajat samastuvat toinen toisiinsa.

Ja tuossa edellä, kun sanon, että jopa lajin ystävät ymmärtävät Meidän peliä, ollaan vaarallisilla vesillä eräässä mielessä. Pidän arveluttavana suomalaisen urheilun kannalta, jos yksi laji valtaa liika alaa. Omassa ajattelussani urheilu kokonaisuutena tulee aina ennen jotain yksittäistä lajia. Tässä katsannossa ollaan likellä pistettä, jossa jääkiekkoilu kahmaisee pian tuhkatkin pesästä. Urheiluväen on yhteistoimin estettävä, että Suomesta tule urheiluyhteiskunnan sijaan jääkiekkoyhteiskunta, jos noita hieman epämääräisiä käsitteitä käytän.