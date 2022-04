Petteri Sihvoselta kova ylistyspuheenvuoro SM-liigan finalisteille – "Heissä on kaikki, mikä Suomi-kiekossa on hienoa"

– Kaksi ottelua, joissa on ollut kaksi täysin erilaista peilikuvaa. TPS tuli ensimmäiseen peliin eri tavalla kuin se on yleensä tullut. Tappara pelasi, mitä peli pyysi. TPS tuli toiseen peliin rinta röyhistellen – aivan samalla tavalla kuin se tuli Ilves- ja HIFK-sarjan peleihin. Tappara pelasi taas juuri niin kuin peli pyysi. Nostan valtavasti hattua sille, miten TPS pystyi petraamaan. He ovat tuolla pelityylillä todella kova nippu. Mutta vielä enemmän pitää nostaa Tapparalle hattua. He eivät jäänee noissa olosuhteissa alakynteen, vaan he pystyivät pelaamaan kovan vaatimustason keskellä tutut viivelähdöt ja he saivat kiekkoa kovalla syötöllä alueelle. Todistamme hienoa näytelmää, monessa mielessä, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen niputtaa.