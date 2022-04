Petteri Sihvoselta suora väite Tapparasta – tämä selitti katkaisupelin kummallisen näyn: "Ihan inhimillistä"

– He laittoivat itsensä kamppailualttiimmaksi. Ensimmäistä kertaa finaaleissa TPS pystyi luomaan enemmän hyökkäysalueen hyökkäyspeliä ja ensimmäistä kertaa he eivät pelanneet junnulätkää. TPS otti kolmannessa erässä vallanvälineen, lisättyään kiekkokontrollia. Kolmas erä oli heidän näytöstään. He pelasivat jäähyttömästi – kaikki turha oli poissa, Sihvonen perkaa TPS:n voittopeliä.