Petteri Sihvoselta raaka arvio Ilveksestä – herkuteltu finaali vaatii ”Nokia Arenan ihmettä”

Ilves aloitti TPS-välieräsarjan voitolla, kun se oli lauantain kohtaamisessa parempi loppuluvuin 3–2. Ilves nojasi ylivoimaansa, joka iski isoja osumia.

Sunnuntaina Turussa TPS meni menojaan jo avauserässä. Kolme maalia ja Ilves kyykkyyn.

Missä Ilveksen ja TPS:n sarjassa mennään, kahden pelatun pelin jälkeen, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen?

– Näen, että Jouko Myrrän Ilves kärsii pudotuspeleissä siitä samasta oireyhtymästä, mistä Olli Jokisen Jukurit kärsi. Eli siitä, että runkosarja on tultu läpi rallattelukiekolla, mikä ei toimi pudotuspeleissä. Siitä näkyi merkkejä jo Kärpät-puolivälieräsarjassa. Toki, vaikka nyt tuli rökäletappio, niin Ilves on pystynyt osoittamaan sen, että he pystyvät keräämään itsensä ylös. Toisaalta he tarvitsevat hyvin kipeästi Henrik Haapalaa ja jopa Balazs Sebokia. Se taas kielii suurista ongelmista, eli siitä, että peruspeli ei ole kunnossa. Jos siis mennään siihen, että onko Haapala mukana ylivoimassa vai ei, Sihvonen analysoi.

Sihvosen mukaan TPS:n vahva puolustuspohja säkenöi nyt pudotuspeleissä.

– He joutuivat painimaan jo runkosarjan puolella ja he joutuivat käymään peliään läpi. He ovat puolustaneet koko ajan aivan henkihieverissä ja se näkyy nyt siinä, millainen puolustuspelipaketti heillä on jalkeilla. Se on tosi kovassa kunnossa. Sitä kautta itseluottamus on alkanut siirtyä myös hyökkäyspelin puolelle. Ilveksellä suorahyökkäyspelaaminen on todella vajavaista ja he jäävät aivan jalkoihin hyökkäysalueen hyökkäyspelin kanssa, koska TPS:n puolustusalueen puolustuspeli on niin superkovassa iskussa. Ilves ei pysty tuottamaan suorahyökkäyspelaamisesta oikein mitään. Silloin puhutaan sitten ylivoimasta ja maalivahtipelistä, Sihvonen jatkaa.

Sihvosen mukaan Ilves on ikään kuin välitilassa. Se joutui muuttamaan pelityyliään Kärpät-sarjassa, Kärppien tiukan träpin keskellä. Se johti siihen, että Ilveksen peli hidastui, mutta siihen tuli huomattavasti enemmän rakennetta.

– Nyt he eivät hyökkää rallatellen, mutta he eivät hyökkää myöskään organisoidusti. Toki, he eivät pysty siihen, kun TPS antaa kovaa painetta. Nyt he ovat lopullisesti jäämässä kiinni siitä, että heidän pelinsä ei ole kunnossa pudotuspelejä ajatellen. TPS on haistanut veren, Sihvonen näkee.

Ennen välierien alkua moni ehti jo unelmoida ja puhua Tampereen paikallisfinaalista. Nyt TPS on vienyt isoa kuvaa ja Ilves on ollut ongelmissa.

Uskotko, että Jouko Myrrän Ilves pystyy kehittymään niin, että se saa viidellä viittä vastaan -pelaamisen lähes nolliin (tehtyjen ja päästettyjen maalien suhde)?

– En usko, että he yhtäkkiä pystyvät siihen. Toki, voihan sieltä tulla hatusta jotain ääriträppiä sun muuta, mutta en usko, Sihvonen vastaa.

– Tässä mennään vähän TPS:n ehdoilla. Vähän tuntuu siltä, että Ilves on Nokia Arenan ihmeen varassa.