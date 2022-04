Petteri Sihvonen väittää: TPS kärsii isosta dilemmasta kolmannen SM-finaalin alla – "En osaa suositella, kumpi on parempi"

– Jos TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas ja apuvalmentajat Sami Salo ja Kari Kalto ovat tehtäviensä tasalla – he pohtivat nyt dilemmaa. Ensimmäisen pelin opetus oli se, että pelkästään vetäytymällä ei pärjää. Toisessa pelissä he pelasivat enemmän oman identiteettinsä kautta. Kysymys kuuluu, että voiko TPS lähteä vieraskaukaloon pelaamaan tuota jälkimmäisessä pelissä nähtyä pelisapluunaa, kun he eivät saa yleisöltä sitä pientä ylimääräistä energiapiikkiä. Voivatko he pelata yhtä avoimesti myös Tampereella? Luultavasti vastaus on, että eivät voi. Mutta ajatellaanko siellä, että nyt ollaan all-in ja arpa on heitetty kehiin? Sihvonen kyselee.