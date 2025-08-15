Vesihälytys Tukholmaan – taustalla poikkeuksellinen ilmiö

Järviveden lämpeneminen ja lomien loppuminen haastavat vesihuoltoa länsinaapurissa.
Ruotsin pääkaupungin Tukholman alueen vesi- ja jätehuoltoviranomainen kehottaa kansalaisia rajoittamaan veden kulutusta toistaiseksi.
Syynä on Mälaren-järven veden poikkeuksellisen korkeaksi noussut lämpötila.
Veden lämpötilan nousu voi johtua lämpimästä säästä. Ruotsin kansanterveysviraston Folkhälsomyndighetenin selvityksen mukaan ilmaston lämpeneminen nostaa veden lämpötilaa, mikä voi vaikuttaa veden puhtauteen ja sitä kautta juomaveden tuotantoon.
Korkean lämpötilan vuoksi järvivettä ei pystytä puhdistamaan juomavedeksi yhtä paljon kuin normaalisti.
Tilanne on erityisen haastava, koska monet ihmiset palaavat juuri lomalta töihin ja kouluun, mikä lisää veden kulutusta.
Vesipula uhkaa Tukholman kaupungin lisäksi monia samaan vedenjakeluverkostoon kuuluvia Tukholman läänin kuntia, kuten Lidingötä, Nackaa ja Tyresötä.
Viranomaiset kehottavat kansalaisia säästämään vettä esimerkiksi vähentämällä puutarhaistutusten kastelua, ottamalla lyhyempiä suihkuja ja pidättäytymällä uima-altaan täyttämisestä.