Myräkkä muuttui myrskyksi – tämä viikonlopun rajuilmasta tiedetään nyt

Viikonloppuna on syytä pitää hatuista kiinni.

Meteorologi Miina Mannisen mukaan säätilanne on muuttunut niin, että viikonlopun tuulista on tulossa ennakoitua rajumpia.

– Kyllä tänään näyttää siltä, että lauantaina voidaan puhua myrskytuulista. Tuo matalapaine, johon ne tuuletkin liittyvät, on tosiaan ennusteessa hieman voimistunut, Manninen sanoo.

Lue myös: Ilman ilmastonmuutosta Pohjolan helleaalto olisi ollut mahdoton

Sateet saapuvat jo perjantai-iltana, mutta itse myrskytuuli osuu lauantai-iltapäivään.

– Sekä läntisille että lounaisille merialueille ja sen jälkeen, niin kuin on ollut aiemminkin puhetta, virtaus kääntyy pohjoiseen.

Mannisen mukaan lauantaina myrskyt tuova matalapaine on iltapäivällä maan länsiosien yllä.

– Myöhemmin illalla myös lounaisella merialueella keskituulikin on siellä 20 m/s luokkaa ja puuskat voi olla sitten lähempänä kolmeakymppiä.

Tuuli ei jää vain merialueille.

– Sekä lännessä että etelässä päivästä on tulossa tuulinen ja puuskat voi olla kovia.

Myrsky voi kaataa puita

Myrskyn seurauksena voi syntyä tuhoja, esimerkiksi puita voi kaatua.

– Rajuimmat ukkoset tulevat kuitenkin jo tässä perjantain ja lauantain välisenä yönä, lauantain sade on enemmän yhtenäistä.

Sunnuntaina sää viilenee selvästi.

– Tämä matalapaine väistyy, ja sen jälkeen koko maahan virtaa kylmempää ilmaa.

– Sunnuntai alkaa näyttää ehkä enemmän uudelta normaalilta, pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat 15 asteen molemmin puolin, etelässä ylimmillään 20.

Ennusteiden mukaan viileä sää jatkuu pitkälle.

– Sekä ensi että sitä seuraava viikko on keskimääräistä viileämpiä ja sittenhän ollaan jo syyskuussa. Kyllä nämä kesän helteet taisi nyt olla tässä.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta, mihin rajuimmat ukkoset iskevät!