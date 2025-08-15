Myräkkä muuttui myrskyksi – tämä viikonlopun rajuilmasta tiedetään nyt

4:00imgKatso tästä, mihin pahimmat ukkoset iskevät!
Julkaistu 13 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Pauliina Ainasoja

pauliina.ainasoja@mtv.fi

Viikonloppuna on syytä pitää hatuista kiinni.

Meteorologi Miina Mannisen mukaan säätilanne on muuttunut niin, että viikonlopun tuulista on tulossa ennakoitua rajumpia.

– Kyllä tänään näyttää siltä, että lauantaina voidaan puhua myrskytuulista. Tuo matalapaine, johon ne tuuletkin liittyvät, on tosiaan ennusteessa hieman voimistunut, Manninen sanoo.

Lue myös: Ilman ilmastonmuutosta Pohjolan helleaalto olisi ollut mahdoton

Sateet saapuvat jo perjantai-iltana, mutta itse myrskytuuli osuu lauantai-iltapäivään. 

– Sekä läntisille että lounaisille merialueille ja sen jälkeen, niin kuin on ollut aiemminkin puhetta, virtaus kääntyy pohjoiseen.

Mannisen mukaan lauantaina myrskyt tuova matalapaine on iltapäivällä maan länsiosien yllä. 

– Myöhemmin illalla myös lounaisella merialueella keskituulikin on siellä 20 m/s luokkaa ja puuskat voi olla sitten lähempänä kolmeakymppiä.

Tuuli ei jää vain merialueille. 

– Sekä lännessä että etelässä päivästä on tulossa tuulinen ja puuskat voi olla kovia.

Myrsky voi kaataa puita

Myrskyn seurauksena voi syntyä tuhoja, esimerkiksi puita voi kaatua.

– Rajuimmat ukkoset tulevat kuitenkin jo tässä perjantain ja lauantain välisenä yönä, lauantain sade on enemmän yhtenäistä.

Sunnuntaina sää viilenee selvästi. 

– Tämä matalapaine väistyy, ja sen jälkeen koko maahan virtaa kylmempää ilmaa.

Lue myös: Mieletön salama halkaisi Lahden taivaan Tommin videolla – meteorologi ei ole nähnyt vastaavaa

– Sunnuntai alkaa näyttää ehkä enemmän uudelta normaalilta, pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat 15 asteen molemmin puolin, etelässä ylimmillään 20.

Ennusteiden mukaan viileä sää jatkuu pitkälle. 

– Sekä ensi että sitä seuraava viikko on keskimääräistä viileämpiä ja sittenhän ollaan jo syyskuussa. Kyllä nämä kesän helteet taisi nyt olla tässä.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta, mihin rajuimmat ukkoset iskevät!

Lisää aiheesta:

Hurja myräkkä lopettaa helteet – näin sininen kupla nielaisee SuomenSuomeen saapumassa uusi syysmyrsky – lauantaina säässä täyskäänneTuoreimmat tiedot: Millainen myräkkä Suomeen iskee? "Varautuminen kannattaa"Onko myrsky peruttu? Suomeen ryskyvä "mysteerimyräkkä" saattaa tulla kahtena annoksenaKatso videolta: Näin voimakas Vieno-myrsky vyöryy Suomen ylle – loppuviikosta luvassa tukala helleMyrsky iskee tänä iltana! Vaarallisesta tuulesta annettu jo varoituksia, syysmyräkkä tuo mukanaan jopa nelimetrisiä aaltoja – "Pienillä veneillä ei kannata merelle lähteä"
SääTuuliMyrskytKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Sää