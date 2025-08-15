Myräkkä muuttui myrskyksi – tämä viikonlopun rajuilmasta tiedetään nyt

Viikonloppuna on syytä pitää hatuista kiinni.
Meteorologi Miina Mannisen mukaan säätilanne on muuttunut niin, että viikonlopun tuulista on tulossa ennakoitua rajumpia.
– Kyllä tänään näyttää siltä, että lauantaina voidaan puhua myrskytuulista. Tuo matalapaine, johon ne tuuletkin liittyvät, on tosiaan ennusteessa hieman voimistunut, Manninen sanoo.
Sateet saapuvat jo perjantai-iltana, mutta itse myrskytuuli osuu lauantai-iltapäivään.
– Sekä läntisille että lounaisille merialueille ja sen jälkeen, niin kuin on ollut aiemminkin puhetta, virtaus kääntyy pohjoiseen.
Mannisen mukaan lauantaina myrskyt tuova matalapaine on iltapäivällä maan länsiosien yllä.
– Myöhemmin illalla myös lounaisella merialueella keskituulikin on siellä 20 m/s luokkaa ja puuskat voi olla sitten lähempänä kolmeakymppiä.
Tuuli ei jää vain merialueille.
– Sekä lännessä että etelässä päivästä on tulossa tuulinen ja puuskat voi olla kovia.
Myrsky voi kaataa puita
Myrskyn seurauksena voi syntyä tuhoja, esimerkiksi puita voi kaatua.
– Rajuimmat ukkoset tulevat kuitenkin jo tässä perjantain ja lauantain välisenä yönä, lauantain sade on enemmän yhtenäistä.
Sunnuntaina sää viilenee selvästi.
– Tämä matalapaine väistyy, ja sen jälkeen koko maahan virtaa kylmempää ilmaa.
– Sunnuntai alkaa näyttää ehkä enemmän uudelta normaalilta, pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat 15 asteen molemmin puolin, etelässä ylimmillään 20.
Ennusteiden mukaan viileä sää jatkuu pitkälle.
– Sekä ensi että sitä seuraava viikko on keskimääräistä viileämpiä ja sittenhän ollaan jo syyskuussa. Kyllä nämä kesän helteet taisi nyt olla tässä.