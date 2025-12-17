Pääministeri on tänään ja huomenna Brysselissä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) osallistuu tänään EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokoukseen Brysselissä.
Kokous keskittyy EU:n ja alueen maiden keskinäisen yhteistyön kehittämiseen.
Sen tavoitteena on vahvistaa EU:n ja Länsi-Balkanin maiden strateginen kumppanuus ja alueen maiden näkymä EU-jäsenyydestä.
EU haluaa myös sitouttaa Länsi-Balkanin kumppanimaat ottamaan konkreettisia edistysaskelia EU-jäsenyyteen vaadittavissa uudistuksissa sekä edistämään alueellista yhteistyötä, sovintoa ja hyviä naapuruussuhteita.
Huomenna Orpo osallistuu Brysselissä Eurooppa-neuvoston kokoukseen, jossa EU-maiden johtajat käsittelevät erityisesti Ukrainan tilannetta.