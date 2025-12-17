Hallituksen taloustavoitteet ovat tuoreen raportin mukaan karkaamassa käsistä.
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan hallitus ei ole saavuttamassa julkisen talouden tavoitteitaan.
Viraston tuoreessa raportissa todetaan, että ennusteiden valossa hallitus ei saavuta tavoitettaan julkisen talouden alijäämästä eikä velkasuhteen kääntämisestä laskuun.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus asetti hallitusohjelmassa tavoitteekseen, että julkisen talouden alijäämä on korkeintaan prosentin suhteessa bruttokansantuotteeseen (bkt) ja että velkasuhde vakautuu vaalikauden loppuun mennessä ja kääntyy laskuun ylivaalikautisessa tarkastelussa.
– Näistä tavoitteista valtiovarainministeriön ennusteen valossa toteutuisi ainoastaan velkasuhteen vakautuminen vuonna 2027 – ja sekin väliaikaisesti, keskiviikkona julkaistussa finanssipolitiikan valvonnan raportissa sanotaan.
Myöskään tavoitetta lisätyöllisten määrästä ei olla saavuttamassa. Hallitus on sitoutunut saavuttamaan 100 000 lisätyöllistä rakenteellisin toimenpitein vuoteen 2027 mennessä.
– Hallitus on tehnyt päätöksiä arviolta 90 000 lisätyöllisten edestä, mutta tämä määrä ei todennäköisesti toteudu vuoteen 2027 mennessä, koska suhdanne on kehittynyt selvästi huonommin kuin hallituskauden alussa ennustettiin, raportissa sanotaan.
"Voi johtaa verotulojen yliarviointiin"
VTV:n mukaan syyskuussa julkaistu valtiovarainministeriön reaalitalouden ennuste tälle vuodelle oli julkaisuajankohtanaan yhä varsin optimistinen.
– Bkt:n kasvuennuste sijoittuu ennustevälin sisällä sen yläosaan, raportissa sanotaan.
Tämä vaikuttaa VTV:n mukaan johtuvan kotimaisten kysyntätekijöiden hyvin optimistisista ennusteista.
Ensi vuoden talousarvion pohjana käytettävän ministeriön riippumattoman ennusteen voidaan viraston mukaan tulkita sen sijaan olevan EU:n budjettikehysdirektiivin esittämällä tavalla realistinen.
On kuitenkin syytä huomioida, että tämän vuoden optimistinen taso vaikuttaa ensi vuoden bkt-ennusteeseen, VTV huomauttaa.
– Tämä voi osaltaan johtaa myös vuoden 2026 verotulojen yliarviointiin, jos vuoden 2025 kasvu jää odotettua heikommaksi.
Julkisen talouden vahvistamista on tarpeen jatkaa monivuotisella, ylivaalikautisella lähestymistavalla, sanoo vanhempi ekonomisti Matthias Strifler VTV:n tiedotteessa.