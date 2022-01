Personal trainerin mukaan nykyihmiset eivät osaa syödä ilman dieettejä: "Paniikki, jota asiakkaani tuntevat oltuaan viikon treenaamatta..."

Naiset haluavat keskittyä hyvinvointiin, miehet treeniin?

– Mielestäni ajatusta siitä, että haluaa tehdä kovaa työtä ja saavuttaa tuloksia, olivat ne sitten lihasmassaa tai rasvanpolttoa, on pidetty naisille suunnatuilla markkinoilla vastenmielisenä. Mielestäni se on seksististä, hän sanoo.

"Suurin osa naisasiakkaistani ei osaa syödä olematta dieetillä"

– Dieettikulttuuri on karmeaa. Suurin osa naisasiakkaistani ei osaa syödä olematta dieetillä. Se on kolikon toinen puoli: heille hyvinvointi on sitä, että laihduttaa itsensä pienempään kehoon. Sekin on karmeaa, hän kuvailee.