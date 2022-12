Peppi, 30, kävi vuosien ajan lähes päivittäin solariumissa ja piikitti Barbie-lääkettä ihoonsa – edelleen koukussa ruskettumiseen: "Sille vain tulee sokeaksi"

Peppi Svarholt, 30, istuu vaaleilla ja neutraaleilla sävyillä sisustetun kotinsa nojatuolissa. Hän on hätkähdyttävän ruskettunut joulukuisen iltapäivän taipuessa illan pimeyteen. Tarkemmin katsottuna hänen käsivarsiensa iholla on kuitenkin näkyvillä vaaleita läiskiä ihon tummempaa taustaa vasten.

Kaupan alalla työskentelevä nainen on teini-iästä asti käyttänyt erilaisia ruskettavia aineita.

– Olen normaalisti sellainen elovenatyttö. Mulla on vaaleat hiukset ja olen luonnostani tosi kalpea, hän kuvailee itseään.

Peppi arvioi aloittaneensa itseruskettavien käytön noin 13-vuotiaana. Hän tiedostaa, että taustalla on vääristynyt kehonkuva ja ankarat ulkonäköpaineet, jolloin omaan peilikuvaan on vaikea olla tyytyväinen.

– On tosi vääristynyt kehonkuva, en näe samaa, mitä muut näkevät mussa, hän paljastaa.

Solariumissa jopa päivittäin

Rusketuksen ylläpitäminen on Pepille todella kallista. Myös aikaa kuluu runsaasti.

– Sanotaan, että yksi solariumkäynti on 10 euroa ja käyn kuusi kertaa viikossa, välillä saatan käydä kahdestikin päivässä, hän kertoo.

Säteilyturvakeskuksen mukaan ihmisen olisi hyvä rajoittaa solariumkäynnit maksimissaan 10 kertaan vuodessa. Peppi kertoo, että hän on kovimmillaan käynyt solariumissa noin 200 kertaa yhden vuoden aikana.

Melanotan II eli Barbie-lääke

– Ensin olin aivan kauhuissani, kun se on pistettävä aine, hän muistelee.

Melanotan II:sta on esimerkiksi mediassa kutsuttu niin sanotuksi Barbie-lääkkeeksi. Luvatonta lääkeainetta on suhteellisen vähän tutkittu, eikä sen kaikista haittavaikutuksista tai pitkäaikaisvaikutuksista vielä tiedetä paljoa.

Verkosta tilatuista aineista ei voi kuitenkaan koskaan olla täysin varma. Ihon alle pistettävä lääke, jonka on tilattu epämääräisestä paikasta voi olla jotain muuta ja voi esimerkiksi aiheuttaa vakaviakin infektioita.

Peppiä on varoiteltu aineesta, mutta hän on pääsääntöisesti sivuuttanut varoitukset.

– Monihan ajattelee, että tämä on todella pinnallista. Joku voi myös ajatella, että tämä on rasistista, kun haluan olla mahdollisimman tumma. Mutta moni ei näe pintaa syvemmälle, että tämähän on mulle ongelma ja tosi paha riippuvuus, Peppi toteaa.