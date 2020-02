Tutkimus: Sosiaalinen media aiheuttaa ulkonäköpaineita etenkin nuorille naisille

Nyt se on todistettu myös tieteellisesti: sosiaalinen media aiheuttaa ulkonäköpaineita erityisesti nuorille naisille. Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen perusteella palvelualustoissa on lisäksi eroa, sillä kuvanjakopalvelu Instagramissa ulkonäköpaineita koetaan sukupuolesta riippumatta enemmän kuin Facebookissa.

Pitkä liuta odotuksia

Ystävykset Azra Göcer ja Aisan Khosronia osaavat suoralta kädeltä luetella nipun naisiin kohdistuvia kauneusihanteita. Niihin kuuluvat joko kurvikkuus tai aasialaisittain laihuus, pitkänhuiskea olemus, paksut huulet, pieni nenä, tuuheat ripset, oikealla tavalla kiharat tai sitten aivan suorat hiukset. Kulmakarvojakin on mahdollista kohentaa vaikka tatuoinnilla.

– Yksityiskohtia, joihin voi kiinnittää huomiota, on paljon, Göcer summaa.

– Sitä periaatteessa tietää, että kuvia on käsitelty. Iho on siloiteltu posliininsileäksi ja silmiä suurennettu. Aina asiaa ei vain tule ajatelleeksi, Khosronia pohtii.

Kaksikko arvelee, että mitä nuorempi henkilö on, sitä vähemmän hän osaa arvioida kriittisesti näkemäänsä. Silloin voi käydä niin, että lapsi tai nuori alkaa rakentaa käsitystä itsestään somekuvaston ja tykkääjien lukumäärän perusteella.

Molemmille on tullut vastaan myös esimerkkejä kauneusvaatimusten kritisoinnista. Myös kehopositiivisuus-liikkeestä puhutaan paljon nuorten kesken.

Selfien korjailu ei auta

Turun yliopiston tutkimuksessa tarkastellut somepalvelut eroavat toisistaan siinä, että Instagram on visuaalisempi, sinne lähetetään paljon omakuvia ja sosiaaliset verkostot ovat löyhempiä kuin Facebookissa. Nämä syyt selittävät sitä, että Instagramissa koetaan enemmän ulkonäköpaineita.

