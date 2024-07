Asiantuntijat varoittavat nuorten parissa leviävästä sometrendistä: "Rusketus on täysin katoavaista, mutta riskit ikuisia"

TikTokista löytyy rusketusvideoita yksi toisensa perään. Monessa niistä viestinä on, mitä korkeampi UV-indeksi sitä nopeampi rusketus. Ihotautien erikoislääkäri kuvailee trendiä järkyttäväksi.



– On vähän surullista, että me emme ole oppineet mitään, toteaa Carl Kyrklund Ihosairaalasta.



– Joskus 50 vuotta sitten otettiin folioiden kanssa aurinkoa ja nyt tämä.

Tulevaisuus ei huoleta nuoria

Liiallinen altistuminen UV-säteilylle on merkittävin tunnettu ihosyövän riskitekijä.



– Nuorethan eivät ajattele, että se on ajankohtaista. Mutta totuus on se, että 25–29-vuotiailla tavallisin syöpä kaikista syövistä on melanooma. 15–19-vuotiaista melanooma on toiseksi tavallisin syöpä kaikista syövistä. Se on todellinen riski, Kyrklund toteaa.

Seuraa UV-indeksiä oikeasta syystä